〈陸港盤後〉V型反轉 A股黑翻紅 創業板指上漲1.2%

周三 (17 日)A 股三大指數走勢呈現 V 型反轉，A 股在早盤開低之後引發部分恐慌性賣壓，導致指數向下探底，三大股指一度下挫逾 1%。不過低接買盤敲進白酒、鋰電池、太陽能等族群，拉抬 A 股三大指數翻紅，創業板指更上漲逾 1%，但上證受到金融、鋼鐵類股的回檔影響，終場略收在平盤之下。

整體而言 A 股上漲家數略多於下跌家數，但成交金額繼續萎縮，已逼近 7000 億人民幣大關，反映在聯準會利率會議結束前，投資人觀望心態仍重。

港股方面，美債殖利率保持穩定，但市場將焦點放在 FOMC 利率會議，投資人等待聯準會對於升息的表態，受到觀望氣氛影響，恆指大多在平盤附近震盪，終場略收在平盤之上。

科技類股表現相對較強，中興通訊 (763-HK) 因財報優於預期，股價大漲 7.4%；快手 (1024-HK) 勁揚逾 3%，網易 (9999-HK) 上漲 0.3%，阿里巴巴 (9988-HK) 上揚 0.54%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證幾乎收在平盤，小跌 0.03%，報 3445.55 點；深證上漲 1.22%，報 13809.77 點；創業板指上漲 1.2%，報 2704.14 點。今日滬深兩市合計成交金額 7108 億人民幣，比前一個交易日下滑 3%。

恆生指數則上漲 0.02%，報 29034.12 點、恆生科技指數則上漲 0.51%，報 8574.04 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 1.65 億元，已連續七個交易日買超，其中滬股通賣超人民幣 24.56 億元，深股通買超人民幣 26.21 億元。

法人觀點

中原證券表示，未來指數能否在半年線附近出現有效支撐，取決於法人對熱門概念股的實際行動，以及碳中和族群的買氣能否繼續向其它類股群擴散，進而吸引更多的投資買盤。預計上證短線小幅震盪的可能性較高，建議投資人可關注銀行、環保工程、電力以及輸配電氣等類股的機會，中線可持續留意低估值權值股的買點是否浮現。

第一上海金融認為，港股仍處於短期築底階段。目前，香港匯率走貶及南下資金持續流出，均不利港股短線發展，在情況未能改善前，對於港股的跌深反彈不應有太多期待。現階段操作上建議仍要維持謹慎，不宜太過度積極搶進，可以等待指數出現更進一步賣壓時再分批加碼。

