中鋼前2月大賺74.62億元 賺贏過去8季各季表現

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日公告 2 月自結損益，稅前盈餘 38.51 億元，月增 7%、較去年同期虧轉盈，是 2013 年採合併報表以來同期最佳；前 2 月稅前盈餘 74.62 億元，更超越過去 8 季各季表現，每股稅前盈餘約 0.47 元。

中鋼 2 月營收 301.08 億元，雖然月減 2%，但年增 16%；營業淨利 38.66 億元，月增 20%、較去年同期虧轉盈；稅前盈餘 38.51 億元，月增 7%、較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘約 0.24 元。

中鋼累計前 2 月營收 609.3 億元，年增 21%、營業淨利 71.01 億元、營益率 11.7%、稅前盈餘 74.62 億元，每股稅前盈餘約 0.47 元。

中鋼指出，2 月份雖然受到過年假期出貨天數減少，但整體出貨量仍維持百萬噸之上，加上盤價續揚，推升 2 月獲利向上，更改寫採用合併報表來的新高。

展望 3 月，中鋼認為，出貨量可望增加 10 萬噸，來到 110 萬噸，增加幅度約 1 成，加上 3 月盤價續揚，營運可望持續成長，第一季出貨量估達 305-310 萬噸。

此外，中鋼上周開出 4 月及第二季盤價後，目前也已經接滿訂單，整體需求超越供給，但中鋼表示，考量到原料庫存及產能狀況，預計整體出貨量將維持 310 萬噸左右的水準。