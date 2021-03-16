

◆盤勢分析

1. 美債殖利率回落，晶片股領軍上漲，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於 0.53% 至 2.26%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 0.66%，聯電 ADR 上漲 0.23%，特斯拉上漲 2.05%，蘋果上漲 2.45%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：收盤仍在月線之上，下檔支撐為約 16,000 點附近，壓力為 16,500 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向上開口擴大，短線仍有機會再走高。

3. 櫃買指數上漲 0.78%，收在 197.57 點。短線支撐為 193 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 觀盤重點：美債殖利率持續上漲，國際股市持續受影響，尤其科技股表現相對弱勢，台股加權指數所幸在金融及傳產龍頭股撐住指數，就台股技術面，我們認為短線多空轉折仍在月線，由於本周將面臨台指期結算及美期四巫日結算等變數，操作上勿過度追高，靜待拉回月線量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、被動元件、鋼鐵、塑化等原物料族群及高殖利率股。

5.「大航海時代」尚未結束？航運族群去年底掀起狂潮，經股價整理後，再成多頭關注焦點。不僅貨櫃三雄 2 月營收報喜，2603 長榮、2609 陽明創歷史新高，2615 萬海亦寫次高；散裝航運亦隨波羅的海綜合指數（BDI）衝高，三檔亮燈漲停。法人指出，貨櫃航運股獲利佳、本益比低，可望帶動散裝、航空、貨攬業者股價齊衝，形成良好比價效應。

6.2347 聯強 15 日公布 2020 年全年獲利，稅後淨利 82 億元，大幅成長 20％，每股稅後盈餘（EPS）4.89 元，毛利、營業利益、稅前淨利與稅後淨利等營利指標，均同步創下歷史新高。另外，2347 聯強公布股利政策，每股配發現金股利 3.3 元，與前一年的 2.6 元相較，大增 27％，配息率 67.5％。

7. 台灣被動元件龍頭 2327 國巨日前通知客戶 4 月起調升積層陶瓷電容（MLCC）價格至少一成之後，通路商透露，二哥 2492 華新科近期也發出調漲 MLCC 報價三至四成的通知，漲幅比 2327 國巨高至少兩倍。被動元件報價漲勢不斷，凸顯市況熱絡，2327 國巨、2492 華新科下季將有豐厚的漲價利益。

8. 高通受限晶圓代工產能吃緊，加上三星德州廠停工衝擊其關鍵 IC 出貨，旗下 5G 手機晶片供應受阻，交期長達 30 周以上，小米、OPPO 等大陸非蘋業者急向 2454 聯發科求援，小米採用高通晶片比重更從 80% 降至 55%，並大量轉單至 2454 聯發科。

