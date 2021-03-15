亞通去年純益創新高 每股賺2.36元 擬配息1.88元

亞通利大 (6179-TW) 今 (15) 日公告去年財報，全年稅後純益達 1.75 億元，年增 1.34 倍，創新高，每股純益 2.36 元；董事會並通過擬配息 1.88 元，現金殖利率約 5.48%。

亞通去年第四季營收 10.42 億元，季減 6.7%，年增 73%，毛利率 16.25%，季增 3.33 個百分點，年減 0.45 個百分點，營益率 10.51%，季增 1.87 個百分點，年增 1.03 個百分點；稅後純益 6558 萬元，季減 3.7%，年增 97%，每股純益 2.36 元。

亞通去年營收 32.83 億元，年增 63%，毛利率 13.95%，年增 1.2 個百分點，營益率 8.42%，年增 2.48 個百分點；稅後純益 1.75 億元，年增 1.34 倍，每股純益 2.36 元。

亞通董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配發 1.88 元現金股利，配息率 80%，若以今日收盤參考價 34.3 元計算，現金殖利率為 5.48％。

亞通利大去年營運受惠菲律賓 Mariveles 電廠一期海水冷卻工程進入主要施工及認列階段，加上台大質子治療中心、台電太陽能設施及 IKEA 屋頂型太陽能電廠 EPC 工程等，陸續挹注，帶動營收及獲利成長。

亞通目前進行中的工程包括菲律賓 Mariveles 電廠工程案、台大癌醫輻射科學暨質子治療中心及台北榮總重粒子癌症中心等，預期今年營運貢獻可望超越去年。