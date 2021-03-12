5G元年台灣之星逆勢突圍 2020年營運佳績滿載

台灣之星今 (12) 日宣布，2020 年行動用戶數年增超過 23 萬戶、業界唯一正成長；用戶流失率也在不斷進化的網路品質與用戶經營的雙重加乘下續探新低、比鄰三大電信，年降幅業界第一；而電信業關鍵營運指標 EBITDA 更是自 2018 年轉正後，連續三年全年正數，為 5G 元年繳出不俗成績。

展望今年，台灣之星指出，為了帶給消費者更公平、合理、好用的行動通訊服務，陸續推出「用多少付多少」、「保證最低價」與「自由配」等 5G 版創新資費，讓用戶可以根據自身需求，靈活選擇最適合自己的 5G 資費方案；感念自 4G 以來市場 75 萬人對創新資費的支持。

台灣之星也特別在「自由配」改版升級 5G 之時祭出期間限定「5G 自由配」優惠組合，凡於 3/12 12:00 至 3/15 12:00 至網路門市申辦，月租下殺 53 折，即每月 $299 享 4G 上網吃到飽，再享每月 5G 上網流量 5GB，限時三天，不限身分、全民皆可辦，輕鬆「#JoinUs 一起 5G」。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G 為電信業者帶來新機會的同時也伴隨著營運層面的挑戰，然而即便環境艱困、公司規模較小，台灣之星仍積極投入 5G 建設，不僅 5G 可用率相近三大業者達 14.8%，更在多項指標提前達標，2020 年底 5G 用戶數超過 12 萬、滲透率 5%，同時高密集人口區網路涵蓋達 80%。

不僅如此，2020 年營運也逆勢迎來佳績滿載，達成行動用戶數業界唯一正成長、用戶流失率創新低、EBITDA 連續三年正數。展望 2021 年，台灣之星將持續以用戶需求為優先並積極建設 5G 網路，目標年底六都市區涵蓋達 90%，完成 6,000 站的 5G 訊號涵蓋範圍，挑戰 5G 用戶數突破 50 萬及整體行動用戶數相較前年增加 25 萬。

台灣之星歡慶「5G 自由配」改版升級，3/12 12:00~3/15 12:00 三天期間，不限身分、全民皆可辦，凡至網路門市申辦限定精選優惠組合，即享 4G 不限速上網吃到飽 (原組合價 $250) + 每月 5G 上網流量 5GB(原組合價 $149) + 網外加市話共 100 分鐘 (原組合價 $160)，原組合月租費合計 $559，於活動期間限時下殺 53 折，綁約 24 個月，「5G 全民體驗價」每月只要 $299，每月月租現省 $260、綁約期間共省 $6,240。

台灣之星表示，對於台灣電信業來說，2020 年無疑是充滿挑戰的一年，尤其 5G 標金刷新全球最高紀錄更使得 4G、5G 的「跨世代之路」荊棘滿布；走過 5G 元年，台灣 5G 總用戶數已超過百萬，但建設初期的龐大支出也為各業者帶來了不容忽視的財務壓力，面對艱困的大環境，台灣之星展現出小業者的堅韌，並憑藉真正站在消費者立場而思量推出的多樣「全民 5G」資費方案逆勢突圍。