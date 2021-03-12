〈台積植樹薪傳〉提供4.5萬棵樹苗 攜手四地市府推動都市與社區綠化

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日在植樹節發起「植樹薪傳計畫」，攜手桃園、新竹、台中、台南四地市政府同步植樹，以實際行動共同推動都市與社區綠化，預計今年將提供共 4.5 萬棵樹苗，相當於 7.5 個大安森林公園的樹木量，由各市府盤點規劃適宜土地給台積栽種。

台積電向來重視全球環境保護，並致力於綠色永續、節能減碳、及生態保育發展。為實踐綠色永續承諾，台積電 2016 年發起「i+tree Green Party」植樹行動，於廠區適合地點或鄰近學校、機構與社區種植樹苗，以喚起員工及社區大眾對環境的重視。

今年台積電擴大啟動「台積電植樹薪傳計畫」，秉持「連心植樹，許孩子永續的夢」的精神，聯合四個市政府擴大植樹規模，所選擇的樹苗皆為台灣原生種，以適地適種為原則，同時考量最佳適應性、高生態效益，並維持本土物種。

台積電董事長劉德音表示，「關懷地球、為下一代著想」向來是台積電企業社會責任的重要內涵，為因應全球氣候變遷，特別是在疫情後，環境永續已是全球共識，台積電重視並持續落實環境保護措施，積極推動生態保護與綠色永續。

劉德音說，植樹薪傳計畫已醞釀一段時間，植樹代表傳承，象徵代代相傳、生生不息；台積電一直以來都在各個廠區做生態評估、保育，生態團隊專業的思考，如何為每片土地達到最高生態效益，選擇適合的樹苗在廠區裡栽種、並細心呵護照顧。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，現在種下的一棵棵樹苗，也代表一顆顆的愛心與綠色希望，讓大家藉由植樹體認自身對於環境的責任。

台積電今日的植樹活動，由劉德音、張淑芬，及台積電資深副總經理何麗梅、秦永沛，副總經理廖德堆、王英郎先生率領其他台積同仁出席，以四地即時同步連線的方式，與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲，分別於桃園平鎮運動公園、新竹青青草原、台中后里森林園區、及台南山上水道博物館，共同啟動植樹儀式。

台積電、各市府與台積電志工長期導讀陪伴的國小，包括瑞原國小、照東國小、溪尾國小、及樹林國小的學童，在台灣生態樹藝協會的協助下正確植樹，象徵齊力連心帶給下代子孫更永續的未來。