麗豐-KY去年維持賺逾1股本 今年甩疫情陰霾拚成長

麗豐 - KY(4137-TW) 去年美容門市雖然受到疫情影響，不過美容消費品銷售暢旺，去年稅後純益 9.6 億元，年減 32.99%，每股純益 12.09 元，仍維持賺逾 1 股本水準，今年除將推出新品外，新門市陸續亮相，全年營運拚成長。

麗豐旗下美容通路克麗緹娜，去年業績受到疫情衝擊，不過在疫情期間調整業務及行銷策略，並增加 31 間加盟門市，目前全球門市數近 5000 家，分布在中國、台灣、越南及香港，目標今年展店數要超過 500 家。

麗豐將克麗緹娜拓展至東南亞市場，除已展店的越南，將進軍馬來西亞、印尼等地，並設立分公司及訓練中心。

美容消費品方面，麗豐表示，據統計，去年中國消費品零售總額年減 4%，其中化妝品類商品零售額逆勢年增 9.5%，顯示中國消費者對美容保養需求強勁。

麗豐看準此趨勢，去年第 4 季推出美容保養新品後，單月銷售量達 10 萬瓶，預計今年上半年將在台灣、東南亞市場推出新品，添營運新動能，且穩固市佔率。

麗豐 - KY 去年營收 40.56 億元，年減 21.07%；毛利率 85.09%，年增 1.02 個百分點；營利率 27.62%，年減 7.19 個百分點；稅後純益 9.6 億元，年減 32.99%，每股純益 12.09 元。

麗豐 - KY 去年第 4 季營收 14.51 億元，季增 40.6%、年增 2.38%；毛利率 87.59%，季增 3.71 個百分點、年增 5.33 個百分點；營利率 25.02%，季減 6.32 個百分點、年減 8.6 個百分點；稅後純益 3.23 億元，季減 10.24%、年減 14.39%，每股純益 4.06 元。