〈熱門股〉軒郁三大產品熱銷11月營收創新猷 股價攀3個月新高

軒郁 (6703-TW) 受惠雙 11 檔期，旗下美妝保養品、機能保健食品及防疫商品銷量增加，11 月營收創新高，激勵本周股價走揚，一度站上 140.5 元，創近 3 個月新高，突破短均，周漲 13%。

軒郁受惠旗下電商平台 IQUEEN 愛女人購物網平台，在雙 11 銷售檔期銷量不俗，帶動 11 月營收 2 億元，首度站上 2 億元大關，創新高，月增 83.96%、年增 102.29%；前 11 月營收 12.4 億元，年增 43.42%。

軒郁表示，美妝保養品、機能保健食品及防疫商品為三大項熱銷品類，其中，自有品牌 MIRAE 未來美銷量年增 82%，同樣寫新猷，更帶動電商新會員人數年增 4 成，總會員數逼近 80 萬人。

軒郁指出，本季為電商銷售旺季，繼雙 11 之後，將再迎接雙 12，有望再掀年末送禮購物潮，看好本季營收將創歷史單季新高。

保健品方面，軒郁日前透過旗下子公司取得全球乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養公司 (Glanbia Nutritionals) 原料台灣獨家代理權，該廠原料 Salibra 702 全能蛋白是以專利技術過濾加工生產，可保留乳清蛋白中的活性成分，能完整補充均衡營養並提升抵抗力，後續將在台灣推出一系列全能乳清蛋白相關機能保健品。