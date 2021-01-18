頻率元件廠今年擴大資本支出 晶技22億元創新高

頻率元件產業迎接景氣翻揚及 5G、AI 市場應用的需求，各家今年擴大資本支出擴廠，龍頭廠晶技 (3042-TW) 規劃 2021 年資本支出預算 22 億元，創成立 37 年以來新高；而希華 (2484-TW) 今年資本支出也到 5 億元，其中 1.8 億元將用於日本希華的新投資。

晶技 2020 年資本支出為 14 億元，創新高，在台灣桃園平鎮廠完成設立 5 條小型化頻率元件產線，以晶技的 2021 年資本支出 22 億元計算，年成長率 57.14%。

台積電為因應 HPC、5G 的成長需求，提早布局 3 奈米製程，大幅提高資本支出，今年資本支出達 250-280 億美元水準，為歷年新高；以中值 265 億美元計算，年成長高達 53.7%，遠高於市場預期。

由於 5G 商轉加速終端應用需求，加上 WiFi 6 及車用電子，頻率元件趨於小型化，晶技今年資本支出將用於產能及提升生產品質，除擴充寧波廠小型化產品生產線 5 條，也將導入發展晶圓級封裝製程，如順利導入，將有助公司搶攻高階小型化產品。

5G 應用發展引爆高階石英元件需求，晶技董事長林萬興指出，2021 年全球 5G 手機可望達 4.6 億支到 4.8 億支，預期 2025 年 5G 手機滲透率將達 6 成以上，同時，5G 基地台因須增加很多小基站，預估頻率元件用量將較 4G 基站增加 2 倍，單一 5G 基地台頻率元件的採購金額，將達 4G 基站的 3 倍。

晶技過去一直搶攻 Tier2 汽車電子廠，但久攻不下，汽車應用的比重一直無法跨過營收 5% 門檻，林萬興指出，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，客戶涵蓋美國及大陸電動車大廠，預估晶技汽車應用營收占比，2-3 年內將倍增到 10%。

晶技董事會通過，將在寧波設立轉投資公司晶創科技，強攻汽車應用市場，透過在寧波已成立的台晶電子，投資 1 億元人民幣 (新台幣 4.31 億元) 設立晶創科技，主要仍以專責開發電動車在內的車用市場。晶技規劃在寧波台晶電子廠區，設立車用頻率元件專用設備，並將以在地法人的型態，進一步切入中國電動車供應鏈。

希華 2020 年資本支出為 4.3 億元，主要用於完成在台灣南科廠的音叉型石英振盪器生產線，並已投產；今年規劃 5 億元資本支出，年增 16.27%；其中包括在台灣投資 3.2 億元，日本希華 1.8 億元。

希華董事長曾穎堂說，今年規劃投資 1.8 億元於日本希華，將用於擴充在通訊產業應用的新產品，而台灣投資 3.2 億元將在台中潭子廠增設小型化元件生產線。