晶技1月營收12.03億元登頂 上修Q1展望 估季減2-3%內

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (3) 日公布 2021 年 1 月營收為 12.03 億元，創新高，月增 11.91%，年增 84.06%，由於 2 月接單也不弱，晶技內部也上修第一季營收展望，估季減 2-3% 內，將成史上最強的第一季表現。

晶技 1 月營收改寫歷史新高，主要產品應用別除原有的手機、網通外，PC 客戶也加入搶貨行列，推升 1 月營收上揚。

晶技營收已連續 6 個月維持在 10 億元以上，訂單、需求仍延續中，晶技內部原估，第一季營收將較去年第四季的 32.33 億元下滑約 10%，落在 29 億元，目前則上修至季減 2-3%，有 30-31 億元的營收表現。

以晶技 2021 年 30 億元營收表現估算，估可較去年同期的 21.51 億元成長 39%。

晶技去年第四季營收為 32.33 億元，創新高，季增 2.98%，年增 32.82%，去年全年營收達 110.48 億元，超越 2012 年 109.28 億元，改寫新高紀錄，年增 31.05%。

晶技 2020 年前三季稅後純益 10.45 億元，年增 1.32 倍，超越 2019 年全年獲利，每股純益 3.37 元。外資估，晶技 2020 年每股純益將達 4.68 元水準。

晶技迎接景氣翻揚及 5G、AI 市場應用的需求，今年擴大資本支出擴廠，全年資本支出預算達 22 億元，創成立 37 年以來新高。

晶技 2020 年的資本支出為 14 億元，在台灣桃園平鎮廠完成設立 5 條小型化頻率元件生產線，今年資本支出將用在產能及生產產品品質調整，除擴充寧波廠小型化產品生產線 5 條，也將導入發展晶圓級封裝製程，如順利導入，將有助公司搶攻高階小型化產品，估 2021 年營收也因需求旺盛，而有雙位數的成長。