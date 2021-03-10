〈書摘〉成功的反思：混亂世局中，我們必須重新學習的一堂課

【作者簡介】

當代最有影響力的政治哲學家——邁可．桑德爾（Michael J. Sandel）

牛津大學博士，哈佛大學政治哲學教授，美國人文與科學院院士，巴黎索邦大學客座教授。1980 年起在哈佛大學任教，2002 至 2005 年擔任美國總統生命倫理委員會的委員。以《自由主義與正義的侷限》一書奠定其學術地位，其後陸續出版《訂製完美》《為什麼我們需要公共哲學》《正義》《錢買不到的東西》《成功的反思》等，著作譯為 27 種語言，並獲得哈佛大學教學卓越獎、美國政治學會特別成就獎。

桑德爾的「正義」課程以互動式教學為人津津樂道，創下哈佛 375 年的紀錄，累積修課人數超過 1.5 萬。哈佛大學將其製作成電視與網路公開課程（www.JusticeHarvard.org），線上點閱率締造了傳奇紀錄。他亦將課程撰寫成《正義：一場思辨之旅》一書，得到熱烈迴響。

桑德爾的教室從校園開展到全世界，講學足跡遍及各國，在英國 BBC 錄製「全球哲學家」節目，與全球三十國、六十位參與者線上對話，並於牛津大學、國會圖書館演講。他曾兩度來到台灣，帶領聽眾實踐公開課中的「公共辯論」，探討當下最熱門的議題。

他的著作與演講風靡全球，獲媒體讚譽為「當代最貼近世人的哲學家」「學者中的搖滾巨星」「全球最知名的哲學教師」。桑德爾證明了深奧的哲學也能普及到一般民眾的生活，理性的公共辯論在各地都能實現。



【內容連載】

◎序

二○二○年新冠肺炎大流行，美國和許多國家一樣措手不及。儘管公衛專家前一年才警告病毒可能蔓延全球，中國一月和病毒陷入苦戰，美國仍然欠缺抑制病毒散播的普篩能量。隨著疫情蔓延，確診人數暴增，這個全世界最富裕的國家愕然發現，他們連醫護人員需要的口罩及防護裝備都無法充足供應，醫院和政府部門為了搶到救命的檢驗試劑與呼吸器而你爭我奪。

措手不及的原因很多。總統川普無視公衛顧問的警告，在疫情初期的關鍵幾週刻意淡化危機，於二月下旬堅稱「一切都在我們掌握之中…… 我們處理得非常好…… 疫情很快就會結束」；美國疾病管制中心發放的首批檢測試劑有瑕疵，事後補救又拖延太久；數十年來的產業外包，導致美國的醫療口罩與設備幾乎完全仰賴中國和其他外國廠商進口。

然而，面對這場大流行，美國不僅在後勤上缺乏準備，道德方面也無所適從。疫情爆發前，美國已經深陷分裂多年，從經濟、文化到政治莫不如此。社會不平等與文化衝突數十年來愈演愈烈，最終於二○一六年引爆了民粹反撲，促成川普當選。而川普遭到彈劾後（但未因此下台）不久，就遇上了這場美國自二○○一年九一一攻擊事件以來的最大危機。儘管如此，共和與民主兩黨對立依舊。認為媒體正確傳達疫情資訊的共和黨支持者比例極低，只有百分之七；相信川普發言可靠的民主黨支持者更只有百分之四。

政黨間的嫌隙不斷惡化，偏偏病毒就在這時來襲，需要全民團結才足以對抗。但除了戰爭期間，幾乎沒有國家能做到這樣的同仇敵愾。政府呼籲人民維持社交距離，放下工作待在家中，甚至強制執行，使得無法遠端工作的人被迫失去工作與薪水。病毒對年長者威脅最大，但年輕人也可能受害；就連本身不受影響的民眾，也可能有爸媽或祖父母要操心。

疫情蔓延讓我們在道德上重新察覺人的脆弱與互相倚賴。政府官員和廣告商自然而然搬出了「我們都在一條船上」的口號，但喚起的卻是出於恐懼的團結，因為害怕病毒擴散而「維持社交距離」。公共衛生專家呼籲民眾一條心，在脆弱中互相扶持，方法卻是彼此疏遠，自我隔離。

面對疫情蔓延，這種「隔離式團結」是有用的。除了英勇的醫護和急救人員需要親身救助患者，超市店員和外送員同樣冒著健康風險送食物及日用品給居家者。專家告訴我們，保護手足同胞的最好做法就是跟他們保持距離。

然而，隔離式團結在道德上的矛盾處，卻正好點出了「我們都在一條船上」這句口號的空洞。這句口號不僅未能傳達所有人一起守規矩、一起勒褲帶的休戚與共感，反而碰上了近乎前所未有的不平等與政黨惡鬥。市場導向的全球化不僅讓美國無法在國內生產口罩與藥物，更奪走了許多美國人的高薪工作與社會尊嚴。

與此同時，那些得力於全球化市場、供應鏈及資本流動的人，卻愈來愈不倚賴自己的同胞，既不需要同胞提供產品與服務，也無須同胞消費他們所提供的產品與服務。這些全球化贏家的經濟生活與身分不再仰仗地方或國內社群，進而將自己和輸家區隔開來，維持著另一種社交距離。

這些贏家告訴我們，政治主張的區別不再是左右之分，而是開放與封閉之別。在開放世界裡，成功仰賴教育，仰賴提升自己，好在全球經濟競爭中勝出。這代表國家必須保障教育機會人人平等，卻也顯示贏家往往認為成功是他們應得的；而機會如果確實平等，就還意謂輸家之所以落隊是自己的問題。

這種「成功觀」讓「我們都在一條船上」變得缺乏說服力。它讓贏家感覺成功是自己的功勞，輸家覺得贏家不把他們當人看。難怪全球化的落隊者會憤怒不滿，進而受到反對菁英、誓言重新豎起國界高牆的極權民粹主義者所吸引。

此刻帶領我們對抗這場疫病的，正是這群不信任科學專業與跨國合作的政治家，因此困難重重。面對全球公衛危機，我們不只需要醫療及科學專業，更需要道德與政治的重開機。

將川普推上總統寶座的傲慢與怨憤是有毒的，不可能帶來我們此刻亟需的團結。想讓道德與公民生活重開機，就必須先了解過去四十年來，我們的社會紐帶與互相尊重是如何逐步瓦解。本書希望闡明這個瓦解的過程與原因，並思考如何找到一條邁向共善政治的道路。

邁可．桑德爾／ 二○二○年四月於美國麻州布魯克林

來源：先覺出版社

