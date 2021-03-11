蘋果Mini LED新品呼之欲出

繼蘋果之後，據悉，美商戴爾最新筆電將跟進採用 Mini LED，訂單確定花落台灣供應鏈，富采、惠特、台表科等關鍵供應商第二季起營運大步走！

【文／林麗雪】

蘋果首款搭載 Mini LED 螢幕的產品呼之欲出，外資券商三月以來先後發報告卡位，富采、惠特、GIS-KY 被外資點名是三檔最關鍵的受惠者，將隨著蘋果新品的發布，營運自三月起進入快速向上奔馳的軌道，中、長期股價趨勢向上。惟時值近期科技股遭逢獲利了結賣壓，短期業績面本就不占優勢的 Mini LED 供應鏈，仍隨著市場交易情緒走跌，這或是投資人可以逢低承接並建立中長期持股的好時機。

蘋果拉動供應鏈於ＩＴ產品導入 Mini LED 的計畫，已鴨子划水逾二年，如今即將進入開花結果的階段！據供應鏈多方確認，三月底蘋果將發表的十二．九吋 iPad Pro，將是首款搭載 Mini LED 背光的產品，新品的發表，不僅對相關供應鏈有激勵的效果，預料非蘋品牌筆電亦將加速導入跟進，相關供應鏈將同時迎來題材及業績向上的雙重利多，Mini LED 已是確定向上的趨勢。

OLED 仍不構成威脅

不過，即便從各項特性應用來看，Mini LED 導入中大尺寸顯示器應用、並可望大幅度取得市占已是板上釘釘的趨勢，仍不時有消息面干擾相關供應鏈的股價表現。

日前媒體報導傳出，蘋果可能在明年的ＩＴ產品中導入 OLED 面板，導入品項包括平板及筆電，劍指 Mini LED 才剛要初試啼聲即逢勁敵，再度動搖投資人對 Mini LED 供應鏈的投資信心。

理性客觀來分析，蘋果一年的 iPad 出貨量近六千萬台、MacBook 筆電一年出貨量達二三○○萬台，為了穩定供貨考量，品牌廠都不可能在其各系列ＩＴ產品單押一種顯示器技術，更何況是蘋果，即便蘋果未來要單押 Mini LED 顯示器技術，短期是否有足夠的高階 Mini LED 晶粒可以提供，也是一個問題，因此，蘋果多方嘗試新的顯示器技術應用，並不令人意外，這反而凸顯蘋果未來在全系列ＩＴ產品有加速導入高階顯示器的計畫，不管對 OLED 或是 Mini LED 供應鏈來說，都會是蘋果這項計畫中的贏家。

惟 OLED 顯示技術已經在智慧型手機面板應用多年，一直無法導入中大尺寸面板，雖然 OLED 生產成本在二○吋以下的產品略低於 Mini LED，但壽命、性能及溫度耐受性都不及 MiniLED 優越，假以時日，隨著 Mini LED 生產成本下降，OLED 能否取得ＩＴ產品的出貨份額，恐仍待商榷。

蘋果之後戴爾將跟進

但可以確定的是，三月底蘋果將發表的 iPad Pro、及第二季底可望發表的十六吋及十四吋 MacBook 筆電，都已確定採用 Mini LED，甚至，據供應鏈端的消息指出，全球筆電銷售市占第三大、年出貨量高達五千萬台的戴爾電腦（Dell Computer），年底將發表的高階筆電產品，也將跟進採用 Mini LED，供應鏈已確定花落台灣，非蘋品牌廠跟進的趨勢亦見明確。

匯豐證券即指出，蘋果決定在 iPads 及 MacBooks 採用 Mini LED，是一個很大的轉變，而不僅僅蘋果採用，該機構預期，其他品牌廠也將在未來廣泛採用，該機構預估，從今年起到二○二六年，全球 Mini LED 出貨量的複合成長率將高達六成；野村證券則預估，蘋果今、明年導入 Mini LED 產品的出貨量將分別達到七三○萬台及一千萬台。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2134 期

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