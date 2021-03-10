〈明基材法說〉偏光板產能滿載 訂單能見度看到上半年

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望今年，董事長暨執行長陳建志表示，面板產業持續熱絡，偏光產線維持滿載狀態，訂單能見度看到上半年，短期偏光板供給仍緊張，預期下半年產業將有新產能開出，供需可望恢復平衡。

總經理劉家瑞指出，面板需求相對樂觀，上半年偏光片需求還蠻確定，雖然短期供需緊張，但沒有缺貨問題，價格也穩定，後續調整與否將視市場需求變化而定，不過下半年將有新產能開出，供需可望恢復平衡，短期補償膜缺料影響則有限。

劉家瑞進一步表示，客戶採用 OLED 面板不會影響偏光片出貨進度，目前相關 OLED 產能都集中中國，因此圓偏光片產品仍以中國客戶為主，而依營收占比來看，去年偏光片以電視為主要應用占比達 50-60%，顯示器、筆電則各占 30-35%、20%，其他則占 5%。

至於近期日圓波動，陳建志表示，匯率變化確實影響購料，將努力把影響程度降到最低。

明基材去年營收 150.49 億元、年增 7.9%，毛利率 15.11%、年減 0.26 個百分點，營益率 3.64%、年增 1.1 個百分點，稅後純益 3.95 億元、年增 54%，每股純益 1.23 元，為近三年新高。