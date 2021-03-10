鮮活-KY每股擬配12元現金股利創新高 殖利率3%

鮮活果汁 - KY(1256-TW)2020 年財報出爐，稅後純益 7.77 億元，創歷史新高，年增 41.83%，每股純益 22.99 元，董事會今 (10) 日決議擬配發每股 12 元現金股利，也創新高，以鮮活果汁今天收盤參考價 397.5 元計，現金殖利率為 3.02%。

鮮活 - KY 去年營收 34.08 億元，毛利率 45.95%，創新高，年增 7.41 個百分點，稅後純益 7.77 億元，創歷史新高，年增 41.83%，每股純益 22.99 元。

鮮活 - KY 董事會今天決議，擬配發去年股利每股 12 元現金股利，也創新高，盈餘配發率 52.2%，以鮮活果汁今天收盤參考價 397.5 元計，現金殖利率為 3.02%。

鮮活 - KY 於 2019 年完成廣東、天津兩大新廠擴建，2020 年疫情穩定後，受惠市場需求增長，加上公司產品豐富多樣，品項多元，符合現今中國茶飲市場的差異化需求，進而推升公司高毛利產品銷售增加，因此帶動全年毛利率 45.95％，較 2019 年增加 7.41 個百分點，為歷史新高表現。

鮮活 - KY 今年 2 月營收為 1.74 億元，月減 63.08%，年增 7.42 倍，前 2 月營收 6.44 億元，年增 1.93 倍，主因去年 1、2 月因疫情爆發，造成比較基期偏低，在增產效益下，公司也看好首季表現。

鮮活 - KY 主管指出，第二季起開始進入手搖茶飲旺季，營運表現可望漸入佳境；鮮活指出，配合客戶所需，公司持續專注於提供新產品開發服務，且自動化倉儲系統啟用後，進一步強化生產及庫存管理，目前中國新興手搖茶飲連鎖品牌多已與公司有密切合作，與經銷商關係。