華碩小金雞力智去年EPS 6.27元 12日登興櫃

華碩 (2357-TW) 旗下小金雞力智 (6719-TE) 預計本周五 (12 日) 登錄興櫃，今日舉辦興櫃前法說會，總經理黃學偉表示，今年全產品線訂單能見度高，取得產能也較去年增加，有助今年營收、獲利拚新高，力智去年獲利年增 5 倍，每股純益 6.27 元。

力智為 IC 設計公司，產品涵蓋電源管理晶片、功率元件等，資本額約 7.07 億元，去年營收創新高，達 41.99 億元，年增 49%，毛利率 34.7%，年增 2.2 個百分點，營益率 12%，年增 9 個百分點，稅後純益 4.38 億元，年增 508%，每股稅後純益 6.27 元。

華碩為力智大股東，占有三席董事，其餘股東為晶技 (3042-TW)、士鼎創投，各占一席董事，董事長為華碩共同執行長許先越，總經理為黃學偉。

黃學偉表示，今年全產品線訂單能見度高，主力產品 VCORE 晶片因支援 GPU 三大平台、CPU 兩大平台，隨著居家辦公、遠距教學需求續強，出貨量可望持續增長，市占率也可優去年。

力智也積極發展非運算平台產品，如通訊、電池保護管理以及工控等高階領域，同時車載產品也已獲 AEC-Q100 認證，並與模組客戶合作，切入車用電池管理晶片領域，預期後續將會陸續發酵。

展望後市，黃學偉認為，隨著處理器往先進製程發展，需要高精度、高效能電源管理與功率半導體元件，而公司同時具備類比 (Analog)、邏輯 (Digital)IC 技術，可望在未來產品趨勢為 A+D 中，取得一席之地。

針對漲價，黃學偉指出，漲幅依據市場機制決定，力智僅反映供給面成本調整，以及市場競爭者狀況；力智前五大客戶營收比重合計約 40%，前三大客戶達 20%。

力智營收來源以運算為主，比重達 60%、通訊 13%、電池保護管理 13%、消費性 (遊戲機)9% 以及工控的 6%。