【永豐期貨】台積電600元沒站穩 台股險守15900點關卡

期貨走勢

台指期週三上漲 63 點至 15885 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 26.67 點，電子期逆價差擴至 - 2.26 點，金融期逆價差縮至 - 1.43 點。現貨部分，三大法人賣超 51.77 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2621 口至 - 10264 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 2245 口至 - 21680 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2450 口至 - 6082 口。

週二 10 年期美債殖利率跌破 1.55%，加上紓困投票的樂觀預期，科技股逢低買盤強勁，特斯拉大漲，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.1%，標普 500 上漲 1.42%，那斯達克上漲 3.69%，費半指數上漲 6.13%。美股大漲激勵台股今天早盤開高，最高來到 15986 點，但高檔獲利了結賣壓沉重，電子權值股開高走低，漲幅收斂，加權指數終場小漲 0.37%，收 15911.67 點，守 15900 點關卡。權值股來看，台積電上攻無力，均線呈空頭排列，於平盤附近震盪，終場上漲 0.34%，收 597 元，鴻海受惠蘋果 iPhone 12 將在印度生產，今天上漲 0.43%，收 115.5 元，聯發科則有近 2% 的跌幅，盤面上 ABF 載板及航運族群表現較佳。今晚 1.9 兆美元刺激計劃預期過關，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股昨日是反彈還是轉強，短期將影響台股的電子族群走勢，台股短期上方仍有壓，投資人宜留意修正風險

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.17。VIX 指數下跌 1.76 至 23.17。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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