【永豐期貨】傳產金融類股撐盤 台股拉尾盤翻紅

期貨走勢

台指期週二上漲 3 點至 15822 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 31.09 點，電子期逆價差擴至 - 2.06 點，金融期轉為逆價差 - 5.03 點。現貨部分，三大法人賣超 20.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2876 口至 - 12885 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 3731 口至 - 23925 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2097 口至 - 8532 口。

拜登推動的 1.9 兆美元紓困法案上週六於參議院闖關成功，工業和金融股等週期性類股週一走揚，但科技股持續遭拋售，美股四大指數除道瓊皆收黑，道瓊上漲 0.97%，標普 500 下跌 0.5%，那斯達克下跌 2.41%，費半指數下跌 5.41%。台股今天開低走高，早盤指數一度大跌逾 160 點，電子權值股疲軟，所幸傳產族群及金融族群撐盤，跌幅收斂至平盤，最後拉尾盤翻紅，加權指數終場上漲 0.2%，收 15853.09 點。權值股來看，台積電開低震盪，但尾盤獲大單買進，終場跌幅收斂，下跌 0.5%，收 595 元，聯電盤中一度來到最低 44.9 元，尾盤翻紅，上漲 0.54%，收 46.35 元。近日科技股遭拋售，那斯達克及費半中厝，拖累台股電子股走勢，短線呈現震盪整理格局，若本週紓困案順利過關，並待美科技股轉強後，有望再帶動台股向上攻，但短期波動大，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.17。VIX 指數上漲 0.03 至 24.93。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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