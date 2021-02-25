明基材去年純益年增逾5成 EPS 1.23元 創近三年新高

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (25) 日公告去年財報，受惠面板需求回溫，帶動整體偏光板營運維持高檔，明基材去年第 4 季稅後純益 1.7 億元，每股純益 0.53 元，累計去年全年稅後純益達 3.95 億元，年增 54%，每股純益 1.23 元，為近三年新高。

明基材去年第 4 季營收 40.59 億元，季增 6.11%、年增 20.63%，毛利率 16.51%，季增 1.6 個百分點、年增 3.86 個百分點，營益率 5.25%，季增 1.29 個百分點、由前年同期虧轉正，稅後純益 1.7 億元，季增 46.41%、年增 437.02%，每股純益 0.53 元。

累計明基材去年營收達 150.49 億元、年增 7.9%，毛利率 15.11%、年減 0.26 個百分點，營益率 3.64%、年增 1.1 個百分點，稅後純益 3.95 億元、年增 54%，每股純益 1.23 元，為近三年新高。

明基材指出，隨著面板報價持續正向發展，偏光片供給也相當吃緊，加上上游補償膜材料也有供給缺口，預估今年首季產能利用率仍將維持滿載，營運不看淡，也將持續進行產線去瓶頸，提升產能。

除偏光板本業外，明基材近年也持續布局其他材料業務，包含醫材、電池隔離膜、織品業務今年也可望同步成長，其中，電池隔離膜已打入中國、日本車廠，去年第 4 季產品就進入可產能階段，看好今年產品放量後，將貢獻相關獲利。