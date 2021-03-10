台股上演甩尾秀 漲58點收15911點收復5日線

美股周二全面上漲，費半更暴漲逾 6%，晶圓雙雄 ADR 同步回神，台股今 (10) 日早盤一度漲逾百點，企圖反攻萬六，但台積電 600 元得而復失，指數反壓沉重，傳產及部分電子股仍獲得資金點火，加權指數再度上演拉尾盤戲碼，終場上漲 58.58 點，以 15911.67 點作收，強勢收復 5 日線，成交值則縮至 2600.11 億元。

美國國會將通過 1.9 兆美元財政刺激計畫，加上美債殖利率下滑，那指收漲 3.69%、費半漲幅高達 6.13%。台積電開盤即站回 600 元大關，最高達 601 元，不過，在多空拉鋸下一度翻黑，終場前最後一盤湧入大量買單，逆勢翻紅收 597 元；聯電也獲得買盤支撐，一度來到 47.35 元，終場小漲 0.4%，收 46.55 元。

電子權值股漲跌互見，聯發科、大立光賣壓沉重，終場分別下跌 1.7%、2.5%，收 864 元、3435 元；國巨、華碩等也在盤下震盪；台達電 2 月營收寫下歷年同月新高，獲外資正面看待，一度股價漲逾 1%；電源管理 IC 廠矽力 - KY 營運獲外資看好，目標價喊至 3326 元，帶動今日股價直奔漲停，收 2480 元。

傳產股今日續扮演撐盤要角，受油價飆漲的影響，石化相關產品報價看升，包括 PVC、PP、PE 等，台塑、南亞今日領軍上漲逾 1%，台達化、台聚、華夏等漲勢也相當強勁。國內成衣雙雄儒鴻、聚陽也有 3%、5% 以上的漲幅，儒鴻董事長洪鎮海透露，NIKE 與 UA 等品牌客戶營運將一路成長到 2025 年，儒鴻直接受惠。

近期太陽能市場需求回溫，帶動模組出貨暢旺，茂迪 2 月營收 3.38 億元，月增 12.3%、年增 30.6%，前二月合併營收 6.39 億元，年增 44.3%。茂迪今日率先亮燈漲停，元晶、國碩、安集、聯合再生、碩禾、達能也有 3-7% 不等的漲幅，太陽能族群匯集多頭人氣。

電動車大廠特斯拉收盤暴漲近 20%，創 1 年來單日最大漲幅，台廠概念股今日齊聲歡呼，包括茂達、匯鑽科、富致盤中同步亮燈漲停，同致、貿聯 - KY、胡連、健和興等多檔也獲得買盤青睞。