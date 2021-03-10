宏碁金雞展碁國際11日起競拍、底價22.32元

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 本季將掛牌上市，由永豐金證券主辦現金增資發行新股，預計 3 月 11 日至 15 日競拍，底價 22.32 元，總張數 5328 張，每標單最低投標數量 1 張，最高 675 張，預計在 3 月 17 日上午 10 點開標。

展碁 1997 年成立，是台灣第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商，代理及經銷國內外超過 150 個領導品牌，可滿足客戶一次購足需求，且具備規模優勢，去年也取得 Adobe 銷售代理權，同時家電產品也擴大涵蓋 LG 中高階產品。

展望今年，總經理林佳璋表示，將持續代理軟硬體、家電等新品項，除既有品牌擴大產品線外，也會陸續增加新客戶，儘管今年下半年不確定因素高，整體營運仍續拚成長，目前營收比重，仍以資訊周邊、系統及行動裝置、遊戲軟硬體三大類產品為大宗。

展碁去年營收 172.81 億元、年增 27.98%，毛利率 4.12%、年減 0.47 個百分點，營利率 1.02%、年增 0.1 個百分點，稅後純益 1.94 億元、年增 53.97%，每股純益 2.63 元，董事會日前也決議去年盈餘分配，每股擬配發 2 元現金股利。