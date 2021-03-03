〈展碁轉上市〉擴大軟硬體、家電產品線 營運拚成長

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 即將掛牌上市，展望今年，總經理林佳璋表示，將持續代理軟硬體、家電等新品項，除既有品牌擴大產品線外，也會陸續增加新客戶，儘管今年下半年不確定因素高，整體營運仍續拚成長。

展碁營收比重方面，資訊周邊產品佔 23%、系統及行動裝置產品佔 23%、遊戲軟硬體產品佔 23%、軟體產品佔 17%、家電產品佔 8%、系統整合產品佔 5%。

林佳璋指出，公司前三大獲利來源包括軟體、硬體與家電，其中，去年底取得 Adobe 銷售代理權，加上 LG 家電涵蓋高階、中階等，產品線完整，有助推升業績成長，另外，營運策略也從 B2B 跨足 B2C 市場，推出體驗型消費店。

林佳璋表示，雖然外界認為今年下半年整體市場會出現重大反轉，由於展碁屬於代理商，相較於上游的品牌廠營運衝擊較小，加上今年會擴大產品線，今年營運仍樂觀看待。

展碁有轉投資 4 家公司，包括安東貿易、展大國際、博瑞達國際與沛捷生醫，分別持股約 20%、30%、19%、75%，林佳璋指出，為整合跨產業資源，進行水平資源整合，轉投資公司營運體質佳，若未來營運合作不錯，不排除未來 3 年內增加轉投資持股，成為旗下持股過半的子公司。

展碁今日公布去年財報，去年營收 172.81 億元，年增 27.98%；毛利率 4.12%，年減 0.47 個百分點；營利率 1.02%，年增 0.1 個百分點；稅後純益 1.94 億元，年增 53.97%，每股純益 2.63 元。

林佳璋表示，去年受惠產品組合轉佳，帶動營收、獲利顯著成長；前年配息 1.5 元現金股利，看好去年獲利創新高，配息有望優於前年。