宏碁孵小金雞 旗下展碁國際本季掛牌上市

宏碁 (2353-TW) 再孵小金雞，旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 預計本季掛牌上市，展碁國際受惠宅經濟發酵，遊戲、家電產品顯著成長，今年營運可望維持高檔，並計畫進一步擴大布局東南亞市場。

展碁國際是台灣第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商，代理資訊電子產品、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案與家電等，代理品牌超過 150 個，歷年交易客戶家數逾 6000 家，包含伺服器通路品牌美超微，也是任天堂台灣主要總代理、Adobe 軟體獨家代理等。

展碁國際董事長為宏碁董事長陳俊聖，總經理則由林佳璋擔任，營運方面，展碁國際去年營收為 172.8 億元、年增 28%，累計去年前 3 季稅後純益達 1.43 億元，前 3 季 EPS 1.94 元，為歷年新高。

另一方面，宏碁表示，根據國際評比機構 S&P Global 最新公布 2021 永續年鑑 (The Sustainability Yearbook) 評鑑結果，宏碁在電腦、周邊及辦公室電子設備領域中榮獲銀獎，並在參與評比的 80 多間全球企業中排名第五，也是該類別台灣企業最高評價，顯見宏碁持續關注 ESG 議題、推動永續行動，成為全球指標企業。