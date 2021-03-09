額/耳溫槍出貨增 泰博去年純益成長逾1倍 EPS 17.08元寫新高

泰博 (4736-TW) 受惠疫情，額 / 耳溫槍出貨量大幅成長，並打入德國、日本等新市場，去年稅後純益 15.21 億元，年增 129%，每股純益 17.08 元，創新猷。

泰博去年第 4 季營收 13.95 億元，季減 6.56%、年增 22.05%；毛利率 43.08%，季減 3.64 個百分點、年減 2.2 個百分點；營利率 27.38%，季減 3.99 個百分點、年增 3.94 個百分點；稅後純益 2.81 億元，季減 21.7%、年增 13.3%，每股純益 3.01 元。

泰博去年營收 59.04 億元，年增 42.64%；毛利率 49.99%，年增 5.77 個百分點；營利率 33.57%，年增 14.17 個百分點；稅後純益 15.21 億元，年增 129%，每股純益 17.08 元。

泰博去年受惠新冠疫情，額 / 耳溫槍出貨量大幅成長，不過隨著需求減緩，估未來每年出貨量約落在 10 萬支左右，而傳統血糖機、血糖試片則穩定出貨，今年出貨將較去年小幅成長，另外，近期積極開發多個測試項目的血糖儀，將搶攻遠據醫療、遠據照護商機。

泰博向中研院取得的新冠抗原快篩試劑，看準疫苗上市後，快篩試劑將成防疫重要配套措施，市場需求將再成長，加上競爭對手美國藥廠亞培 (Abbott)、韓國 SD 持續擴增產能，為了維持競爭力，今年第 2 季千萬劑產能將全數到位。