雙鴻三大產品線出貨看增 外資估今年營收年增逾15%

外資出具報告指出，散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 受惠筆電、VGA、伺服器等三大產品線需求量看增，今年全年營收有望年增 16%、上看 141 億元；毛利率則有機會在英特爾 Whitley 平台伺服器散熱模組 ASP(平均銷售單季) 提高下，維持 22% 水準，維持買進評等，目標價 290 元。

外資認為，由於居家辦公趨勢未變，加上邊緣預算、資料中心需求持續成長，帶動筆電客戶拉貨強勁，筆電、VGA 動能將延續至今年中，預期本季營收有望淡季不淡、營運持高檔，但仍較去年第 4 季營收季減約 9%。

伺服器方面，雙鴻則受惠英特爾將推出 Whitley 平台伺服器處理器新品出貨，估今年下半年營收貢獻較為明顯，此外，該伺服器散熱模組因解熱速度提升，產品 ASP(平均銷售單季) 提高 20-30%，挹注整體毛利率表現。

外資預估，雙鴻受惠筆電、VGA、伺服器三大產品線出貨動能看增下，今年全年營收有望年增 16%，來到 141 億元，毛利率維持 22% 水準，稅後純益則挑戰年增超過 3 成，上看 15 億元。

5G 手機新機陸續上市，中低階手機將陸續亮相，外資表示，由於 5G 手機價格迅速下滑，手機散熱規格將同步降低，對今年手機出貨量保持觀望態度，不過預期隨著 5G 毫米波發展成熟，散熱較佳的 VC 熱板仍有望成為較好的解決方案。