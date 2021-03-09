圓點奈米拿下迦納上億元檢測試劑標案 本月開始出貨

檢測試劑廠圓點奈米 (6797-TE) 表示，隨著各國逐步解封，檢測需求不減，海外長期訂單再報捷，取得非洲迦納政府自動化核酸萃取機台標案，總金額約 2.55 億元，預計本月開始出貨。

圓點奈米營運聚焦在核酸檢測前段的純化及核酸萃取，隨著各國間積極開放邊境恢復經濟，邊境檢測試劑需求維持高檔，近期陸續接獲國際長期訂單，其中，韓國大客戶去年銷售額達 1 兆韓元，估今年銷售額可達 5 兆韓元 (約新台幣 1256 億元)。

政府標案方面，圓點奈米指出，繼取得奧地利、阿拉伯聯合大公國、巴西、巴基斯坦、斯里蘭卡等標案後，近期取得迦納政府標案，合約為期一年，總金額 2.55 億元，預計本月開始放量出貨。

圓點奈米表示，雖然疫苗陸續開始施打，但邊境仍要使用檢測試劑，目前訂單能見度已看至第 3 季，為滿足訂單需求，已啟動擴產，總月產能可達千萬劑。

圓點奈米指出，除持續檢測試劑外，近期也陸續開發其他檢測產品，包括癌症、腫瘤篩檢、產前胎兒篩檢萃取試劑、全血 RNA 萃取試劑，以及針對國人的大腸癌腸道細胞萃取試劑等，新產品均預計今年量產上市。

圓點奈米也公布 2 月營收 2.34 億元，月減 14.05%、年增 1206.73%；累計前 2 月營收 5.07 億元，年增 1887.63%，法人看好，圓點奈米訂單能見度高，加上新產能加入下，全年營收將以倍數增長。