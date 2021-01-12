〈圓點奈米新廠〉訂單能見度高+擴產 估今年營收年增2倍挑戰50億元

歐美新冠疫情持續擴大，邊境檢測需求維持高檔，圓點奈米 (6797-TE) 旗下病毒檢測試劑供不應求，訂單能見度看至今年第 3 季，預期新產線同步投產下，法人估，今年全年營收將年增 2 倍，有望突破 50 億元大關。

圓點奈米去年試劑營收占比 52%、儀器占 40%、耗材占 8%，總經理簡建興表示，過去試劑與儀器是同步銷售給客戶，目前新、舊客戶陸續購入儀器，後續將大量採購試劑，加上試劑毛利較高，有助未來獲利。

檢測試劑方面，副總經理朱崇汶指出，去年全年約銷售 2700 萬人次，受惠新冠疫情接獲許多新客戶，其中韓系大客戶去年銷售額達 1 兆韓元 (約新台幣 256 億元)，看好今年銷售額可達 5 兆韓元。

朱崇汶表示，儘管今年底前全球約有 7-10 款新冠疫苗上市，但目前疫苗有效性、副作用等還不明朗，而各國間積極開放邊境恢復經濟，因此邊境檢測試劑需求動能至少看到明年。

朱崇汶說，52% 試劑營收比重中，有 9 成都是病毒檢測試劑，並已銷售至全球 60 多個國家、超過 160 個客戶，預期今年試劑營收比重將擴大至 7 成，法人估，今年營收貢獻上看 35 億元。

儀器部分，朱崇汶表示，過去僅生產 32、64 人次小通量檢測儀器，96 人次大通量儀器則是委外代工，但隨著林口新廠陸續投產，未來所有儀器將自行生產、銷售。

圓點奈米去年底登錄興櫃，預計今年 5 月送件申請上櫃；圓點去年 12 月營收 3.04 億元，月減 2.39%、年增 3378.2%；去年營收 17.32 億元，年增 1420%。