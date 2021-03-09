力挺中小企業轉型升級 蔡總統：已指示經部規劃輔導方案

總統蔡英文今 (9) 日接見全國中小企業總會理事長李育家等代表，強調政府一定會挺中小企業，傾全國之力來扶植企業轉型升級、邁向數位營銷，她已指示經濟部盤點、規劃輔導方案，不受限於現有的預算及資源。

蔡英文致詞時指出，中小企業是台灣經濟最主要的支柱，我們有 97% 的企業都是中小企業，且有 8 成的就業人口，都在中小企業上班，因此可以說是，顧好中小企業、就是顧好整個台灣。

蔡英文表示，過去一年來，台灣守住了疫情，1 月外銷訂單連續 11 個月正成長，今年經濟成長率有機會超過 4%，但疫情還沒有結束，加上國際環境的變化，台灣要面對的挑戰還是很多、很大，尤其是中小企業。

蔡英文強調，政府會力挺中小企業，更要傾全國之力協助企業轉型升級、度過挑戰。在具體做法上，政府將結合產官學研的能量，提升中小企業的科技參與，達到數位循環、AI 應用，以及智慧生產等，讓企業邁向數位營銷、永續經營。

蔡總統提及，對於中小企業在經營、升級、轉型過程中會遭遇到的挑戰，她已經指示經濟部來一一盤點，且不受限於現有的預算、資源，規劃出全盤性、系統性的輔導方案，給予中小企業支持與協助。

蔡總統說，經濟部長王美花將在近期內，邀請中小企業的代表舉行座談，她也會持續關注經濟部提出的規劃和做法。