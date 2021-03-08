水情吃緊將鑿井取水 王美花：竹科廠商提出、非臨渴鑿井

水情持續吃緊恐衝擊產業營運，旱災中央災害應變中心日前也取消竹苗中、嘉南等地地下水權用水範圍及限制，並開放廠商鑿井取水，引發外界批評，對此，經濟部長王美花今 (8) 日回應，抗旱水井並非臨渴鑿井，而是一直有準備，這次也是由竹科廠商提出意見。

王美花表示，竹科廠商近期反應，依目前水情狀況，若到梅雨季、夏季降雨仍不理想，政府是否有進一步準備措施，因此有鑿井取水的建議，對此，旱災應變中心也會提出相關要件、評估，一定會在符合相關規範下進行，同時考量是否有地層下陷疑慮。

經濟部水利署今也與竹科管理局與竹科相關廠商開會討論鑿井可行性，王美花指出，今天只是首次會議，著重說明機制、流程，至於是否有其他科學園區有鑿井需求，將會與該園區管理局、當地政府進行討論。

王美花也進一步表示，除了抗旱水井外，經濟部去年起也陸續啟動多項備援調度工作，包含桃竹備援管線通水、興建再生水廠、啟用海淡廠等。

另一方面，經濟部今年也再度與美國在台協會 (AIT) 攜手合作，將首度引進美國國務院女性創業學院計畫 (AWE)，推動女力經濟賦權，提倡女性全球發展與繁榮倡議 (W-GDP)，同時攜手外交部合作辦理首屆「女力經濟賦權高峰會」。

經濟部為建構女性創業友善環境，從 2013 年起開辦女性創業飛雁計畫，累積多年能量扶植我國女性企業，累計輔導超過 1 萬名女性創業，總投資金額超過 18 億元，而這次計畫也預計徵選至少 90 位女性初創及新創企業。

美國在台協會處長酈英傑今也親自出席表示，現在是台美關係最重要的時刻，雙邊合作重要工作之一，就是攜手推動亞太區域女性賦權。