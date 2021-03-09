【袁志峰專欄】科指呈超賣，可技術反彈

今天推介 - 阿里巴巴 (9988), 上日收市 $220.6

1) 股市前景

受 A 股急跌及南向資金大量淨流出影響，昨日港股意外地顯著回調，科技股重挫，石油及中資金融股逆市上升。恒指及科指皆連跌 3 個交易日，累計跌幅分別達 4.5% 及 13.7%，科指 9 天相對強弱指數更跌至 24，呈技術超賣。筆者估計港股短期有技術反彈，但大盤調整期可能持續至月中或下旬，建議短線投資者不應高追，只宜趁低吸納，恒指於 28000 點有技術支持。

今天推介是阿里巴巴 (9988) - 公司最新季度業績優於預期，螞蟻集團重組計劃已獲監管機構認可，估計年內可重新上市。股價已回調至重要技術支持位，9 天相對強弱指數跌至 23，呈技術超賣。現價對應市盈率 29 倍，估值較其他頭部科技股便宜，建議買入，目標價 250 元，止損價 210 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 264 點，已接近全日高位，隨後輾轉回落，最多曾跌 676 點至 28422 點，收報 28540 點，跌 557 點或 1.9%，成交額按日增 15% 至 2768 億元，2 月份日均成交額 2330 億元。港股通南向資金淨賣出 132 億元，包括淨賣出 30 億元騰訊 (700)、26 億元美團(3690) 及 15 億元港交所 (388) 股份。3 月至今累計淨買賣出 111 億元。2 月淨買入 749 億元，日均 58 億元。

藍籌股 27 升 25 跌。中銀香港 (2388) 及中石油 (857) 漲逾 4%，是升幅最大藍籌。其次是長江基建 (1038)、電能實業(6)、匯豐控股(5) 及萬洲國際 (288) 升 3%-4%。藥明生物 (2269) 及吉利汽車 (175) 跌逾 9%，是跌幅最大成份股。小米 (1810) 及美團 (3690) 跌逾 8%。舜宇光學 (2382)、安踏體育(2020) 及銀河娛樂 (27) 跌 6%-7%。騰訊 (700) 及港交所 (388) 跌逾 5%。

恒生科技指數跌 6.4%，較 2 月 18 日歷史高位低 26.5%，成份股全線下跌。大型科技股跌幅與科指相若。微盟集團 (2013)、心動公司(2400) 及京東健康 (6618) 跌 14%、12% 及 11%，是跌幅最大成份股。丘钛科技 (1478)、華虹半導體(1347) 及平安好醫生 (1833) 跌 8%。眾安在線 (6060)、金山軟件(3888) 及明源雲 (909) 跌逾 7%。網易 (9999) 跌少於 1%，是跌幅最少成份股。

板塊方面，石油、大型中資金融及本地公用股上升。中海油 (883) 及中石化 (386) 升 1%-2%。工行 (1398)、建行(939)、中行(3988)、中國人壽(2628) 及中國平安 (2318) 皆漲逾 1%。

軟件、晶片、手機零件、網上醫療、汽車、光伏、風電、物管、航運、體育用品及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。比亞迪 (1211) 及長城汽車 (2333) 跌 10%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 跌 10%。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 跌 26% 及 22%。華潤萬象生活 (1209) 跌 15%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 15% 及 6%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌 13% 及 6%。

周一上証指數高開低走，單邊下行，以接近全日低位收市，收報 3421.41 點，跌 2.3%。深証成指跌 3.8%，科創 50 指數跌 4.1%。滬深兩市總成交約 9800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1000 億元。滬深股通北向資金淨賣出 86 億元，3 月至今累計淨賣出 94 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 個股訊息

中國鐵塔 (788) 公布，去年股東應佔利潤 64.28 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 23.1%。每股盈利 3.68 分，末期息每股派 2.235 分。期內，收入 811 億元，按年上升 6.1%。(信報)

中遠海控 (1919) 的業績快報顯示，按中國企業會計準則，截至去年底止，全年盈利 99.27 億元(人民幣．下同)，按年增長 46.8%，每股盈利 81 分。期內，營業總收入 1712.6 億元，按年上升 13.4%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，今年首兩個月總銷量 23.35 萬部，按年增長約 76%，並達至今年全年銷量目標 153 萬部的 15% 以上。(信報)

廣汽集團 (2238) 公布，今年首兩個月，累計汽車銷量 32.25 萬輛，按年增加 64.8%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK