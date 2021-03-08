【永豐期貨】台積電跌破600元 萬六關卡得而復失

期貨走勢

台指期週一下跌 28 點至 15819 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 1.11 點，電子期逆價差擴至 - 1.65 點，金融期正價差縮至 0.17 點。現貨部分，三大法人賣超 184.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 5015 口至 - 10009 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 5501 口至 - 20194 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4585 口至 - 6435 口。

上週五公布非農就業數據，2 月非農新增就業近 38 萬人，遠優於市場預期及前值，刺激美債殖利率跳升，美債殖利率一度升至 1.62％以上後回落至 1.55%，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.85%，標普 500 上漲 1.93%，那斯達克上漲 1.55%，費半指數上漲 3.15%。台股今天開高走低，早盤一度大漲逾 200 點，重回萬六關卡，但中場過後，台股隨著亞股一起轉弱，賣壓出籠，指數紅翻黑，加權指數終場下跌 0.22%，收 15820.11 點，成交量連續 3 個交易日萎縮。權值股來看，台積電下跌 0.5%，紅翻黑跌破 600 元，收 598 元，大立光逆勢走揚撐盤 ，上漲近 2%，收 3425 元，聯電開高走低，紅翻黑下跌 2.02%，收 46.1 元。上週美股反彈，但今天亞洲股市疲軟，造成台股賣壓出籠，技術面來看，台股跌破月線，呈弱勢整理格局，市場追價意願不高，而外資連續 3 天賣超，電子股無力撐盤，短期投資人操作上要審慎。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 降至 1.17。VIX 指數下跌 0.58 至 24.9。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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