【永豐期貨】美科技股續弱 台股正式失守月線

期貨走勢

台指期週五下跌 75 點至 15847 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 8.23 點，電子期逆價差擴至 - 1.09 點，金融期正價差縮至 0.54 點。現貨部分，三大法人賣超 277.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2449 口至 - 15024 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 1945 口至 - 25695 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2345 口至 - 11020 口。

週五凌晨 1:00 後，市場聚焦 Fed 主席鮑威爾於華爾街日報的線上訪談，然而未如市場期待的針對美債賣壓提出作為與方案，使公債賣壓再度出籠，帶動美股再度上演股債雙殺行情，終場 Nasdaq 指數跌幅高達 2.11%，費半指數更是收跌 4.84%。週五台指期 8:45 較夜盤開低，待現貨開盤後一度跌幅擴大到 2% 以上，所幸台積電、鴻海、聯發科等權重股於開盤殺低後陸續出現承接買盤，激勵指數持續收斂跌幅，盤中隨著陸港股市黑翻紅，激勵台股一度站回 15900 關卡並翻紅，然而午盤後調節賣壓稍浮現，終場加權指數以 0.32% 的跌幅小跌作收。整體而言，今日盤面還是與美股相同，以電子、科技股為主要災區，而金融、非金電族群則相對抗跌，目前指數已正式跌破月線下，上檔均線彎頭向下，技術面多頭力道受到打壓，因此在近期美股尚未出現明顯止穩前，台股操作上仍需保守以對。

選擇權分析

3 月選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持在 15000~17000 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.25。買權平均隱含波動率由 21.98% 降至 21.47%，賣權平均隱含波動率由 24.81% 升至 24.93%，買權降賣權升，VIX 指數小漲 0.1 至 25.48。選擇權籌碼顯示市場避險情緒略有升溫。 (永豐期貨研調)



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