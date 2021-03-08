2月製造業PMI略回跌 未來半年展望續創新高

中華經濟研究院今 (8) 日公布 2 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，由上月最高點回跌 1.9 個百分點至 63.2%，反映 2 月僅 16 個工作天的影響，但仍是連 8 月擴張，也是連 4 月維持在 60.0% 以上的擴張速度，且製造業、非製造業未來六個月展望指數同創新高，顯示廠商對後市看法大致樂觀。

中經院調查，全體製造業未來六個月展望指數續揚 3.3 個百分點至 73.3%，續創新高，其中，電子暨光學產業創 2017 年 4 月以來最快擴張速度，化學暨生技醫療產業也創 2014 年 7 月以來最快擴張速度，基礎原物料產業更是創新高。

而全體非製造業未來六個月展望已連續 9 個月擴張，且指數攀升 9.9 個百分點至 64.5%，同創新高，八大產業中，以營造暨不動產業 (75.8%)、金融保險業 (68.8%)、資訊暨通訊傳播業 (66.7%) 擴張速度較快，僅住宿餐飲業 (45.8%) 回報未來六個月展望呈現緊縮。

圖：中經院提供。

就 2 月來看，中經院指出，PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨轉為擴張。

其中，供應商交貨時間指數已連續 2 個月創新高，原因在於全球航運缺櫃導致交期拉長，以及 2 月中美國德州極端氣候，導致原油與石化產品供給失衡。

原物料價格指數已連續 3 個月維持在 80.0% 以上，且指數續揚 2.0 個百分點至 87.8%，續創新高。

不過，由於 2 月工作天數較 1 月減少，新增訂單指數連續第 7 個月維持在 60.0% 以上，惟指數續跌 2.6 個百分點至 65.6%；存貨指數已連續 2 個月呈現擴張，惟指數回跌 2.8 個百分點至 55.1%；

六大產業中，有五大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (58.8%)、電力暨機械設備產業 (57.7%)、化學暨生技醫療產業 (57.0%)、基礎原物料產業 (56.1%) 與交通工具產業 (55.2%)；由於農曆年前拉貨旺季已過，食品暨紡織產業 (47.2%)PMI 與 1 月相比呈現緊縮。

圖：中經院提供。

另外，非製造業方面，由於 2 月營業天數減少，台灣非製造業經理人指數 (NMI) 下跌 2.9 個百分點至 52.1%，創 9 個月來低點，但仍呈現連 9 個月擴張，四項組成指標中，商業活動與人力僱用轉為緊縮，新增訂單擴張，供應商交貨時間上升。

圖：中經院提供。

而非製造業的八大產業中，五大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業 (55.7%)、教育暨專業科學業 (55.1%)、住宿餐飲業 (54.2%)、零售業 (54.2%) 與批發業 (53.8%)，不過，運輸倉儲業 (43.8%) 與金融保險業 (49.7%)NMI 則轉為緊縮，資訊暨通訊傳播業 (50.0%)NMI 則呈現持平。