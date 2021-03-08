【袁志峰專欄】美股單日轉向，有助港股反彈

今天推介 - 中國中鐵 (390), 上日收市 $4.15

1) 股市前景

港股周五回調，科技股領跌，內銀及石油股逆市上市，前者低估值，後者受惠油價上漲。港股通南向資金維持反覆，方向未定。恒生科指從高位跌逾 20%，進入技術性熊市。周五美股單日轉向大反彈，顯示債息上升對股市造成的拋售壓力已獲階段性紓緩，加上中國首 2 個月外貿增長強勁，預期港股今日反彈。由於恒指每日高低點波幅仍然高企，未能確認大盤調整期已完結，短線投資者不應高追，只宜趁低吸納，恒指於 28000 點有技術支持。

今天推介是中國中鐵 (390) — 去年前三季度收入達 6888 億元 (人民幣 · 下同)，同比增 20.4%，淨利潤 182.6 億元，同比增 18.0%。去年實現新簽合同 26056 億元，按年增 20.4%。截至去年 9 月底在手未完成合同額為 35426 億元，較 2019 年末增長 5.4%，約為 2019 年度收入的 4.2 倍，確保收入可持續增長。港股通南向資金由去年 9 月起持續淨買入此股，12 月起積極買入，以結算日計算的 H 股持股量由 11 月 30 日的 3.03 億股或 7.2% 增至目前的 4.44 億股或 10.5%。現價對應市盈率 3.9 倍，市淨率 0.37 倍，股息率 4.5 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價由 4.25 元上調至 4.80 元，止損價 3.95 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 570 點，初段最多跌 724 點至 28513 點，隨後輾轉上揚，午後曾倒升 160 點，尾市偏軟，收報 29098 點，跌 138 點或 0.5%，成交額按日增 7% 至 2404 億元，2 月份日均成交額 2330 億元。港股通南向資金淨買入 24 億元，包括淨買入 20 億元騰訊 (700) 股份。3 月至今累計淨買入 21 億元。2 月淨買入 749 億元，日均 58 億元。全周計，恒指升 0.4%。

藍籌股 18 升 33 跌 1 持平。工商銀行 (1398)、中國移動 (941) 及中石油 (857) 漲逾 3%，是升幅最大藍籌。恒安國際 (1044) 及蒙牛乳業 (2319) 升 3%。中海油 (883) 及中國銀行 (3988) 漲逾 2%。小米 (1810) 及創科實業 (669) 跌逾 3%，是跌幅最大藍籌。其次是藥明生物 (2269)、中生制藥 (1177) 及金沙中國 (1928) 跌逾 2%。全周計，工商銀行 (1398)、中國移動 (941) 及中石油 (857) 升 6%-8%，表現最佳。

恒生科技指數跌 2.1%，成份股 8 升 24 跌。大型科技股普跌，京東健康 (6618) 及快手 (1024) 跌 5%，阿里 (9988) 及網易 (9999) 基本持平。軟件股金山國際 (3888) 及金蝶國際 (268) 升逾 3%，是表現最好成份股。同程藝龍 (780) 及阿里健康 (241) 跌逾 8%，是跌幅最大成份股。明源雲 (909)、微盟 (2013) 及小米 (1810) 跌 4%。全周計，恒生科技指數跌 3.6%。

板塊方面，石油、燃氣、電訊設備、體育用品及啤酒股上升。中國鐵塔 (788) 升 5%。百威亞太 (1876)、華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升 2%。中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 漲逾 2%。網上醫療、生物醫藥、有色金屬及航空股跑輸大市。再鼎醫藥 (9688) 及信達生物 (1801) 跌 7% 及 4%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌 9% 及 5%。中國 3 大航空股跌 3%-5%。

周五上証指數低開 1.1%，早盤最多曾跌 1.3%，隨後輾轉上揚，午後曾倒升 0.6%，尾市偏軟，收報 3501.99 點，基本持平。深証成指基本持平，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 8800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 5 億元，3 月至今累計淨賣出 8 億元，2 月淨買入 412 億元。全周計，上証指數跌 0.2%，深証成指跌 0.7%。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府工作報告明確今年主要目標：GDP 增長 6% 以上；CPI 在 3% 左右；城鎮新增就業 1100 萬人以上。 今年部分重點工作：今年赤字率 3.2%、將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額 10 萬元提高到 15 萬元、中小企業寬帶和專線平均資費再降 10%、穩定增加汽車、 家電等大宗消費；推動區域全面經濟夥伴關係協定儘早生效實施、中歐投資協定簽署。(Wind)

中國海關總署公布，中國今年前兩個月以美元計價，出口按年增 60.6%，遠高於市場預期升 40%，增速是 1995 年 1 月以來最高；進口按年增長 22.2%，亦高於市場預期 16%。今年首兩個月，貿易順差為 1032.5 億美元，亦遠高於市場預測為順差 590 億美元。(信報)

中汽協公佈，2 月汽車行業銷量預估完成 145.2 萬輛，環比下降 42%，同比增長 3.7 倍；1-2 月，汽車行業累計銷量預估完成 395.5 萬輛，同比增長 76.8%。(Wind)

美國勞工部公布，2 月非農業職位增加 37.9 萬個，市場預期增加 18.2 萬個；失業率為 6.2%，預期為 6.3%。(信報)

4) 個股訊息

招商證券 (6099) 公布，截至去年底止年度盈利 94.9 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 30.3%，每股盈利 1.06 元。期內，營業收入 242.8 億元，按年升 29.8%。(信報)

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