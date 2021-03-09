產品交期拉長 直得客戶急追單 報價看漲

產業景氣升溫，設備需求暢旺，傳動元件廠直得 (1597-TW) 除本季調漲報價，接單更滿至第二季，在產能供不應求下，交期持續拉長，直得坦言現在是被客戶追著跑，其中某新客戶產品 3 月起開始出貨，年中可望放量，直得指出，隨著原物料成本增加，產品報價仍持續看漲。

直得今年營運成長主要動能來自半導體應用、5G 及醫療需求，目前訂單能見度可看至 6 月，由於接單動能暢旺、訂單滿載，產線持續加班趕工。

受到後端組裝產線面臨缺工問題，直得處於「有機台、沒人可操作」的情況，直得坦言「被客戶追著跑」，目前首要之務是解決缺工問題。

除受惠半導體需求強勁外，由於鋼材等原物料價格上漲，加上新台幣強勢升值，直得本季已調漲產品價格，直得表示，目前仍在觀察原物料漲價情況，後續可能還會再調漲報價。

需求推升下，直得第一季營運不受農曆春節影響，表現將優於去年第四季，上半年逐季成長，全年也將優於去年，法人估年增幅至少 2 成。

另一家大廠上銀接單也暢旺，半導體設備訂單能見度可看到今年底，三大應用都被客戶訂單追著跑、急要產能。

上銀集團總裁卓永財表示，全球需求都動起來，產能供不應求，許多客戶要求增加出貨量，但需求太熱絡，只能按照去年客戶訂單量，增加調配其今年訂單額度。

上銀反映原物料漲價、運費增加，去年 12 月起調漲包括線性滑軌、滾珠螺桿等產品線，漲幅至少 5%，而近期再度調漲部分滾珠螺桿與線性滑軌產品，漲幅超過 10%；在需求熱絡、加上原物料價格持續上漲下，後續也將啟動下一波報價調漲。

上銀目前接單已滿載至第三季，第一季業績將優於去年同期，上半年將逐季成長，並優於去年同期，今年營收、獲利同步看增。