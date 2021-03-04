本田汽車明推出全球首款Level 3自駕車「Honda Legend」 限量銷售100輛

本田汽車 (Honda)(7267-JP) 即將在周五 (5 日) 推出全球首款具備 Level 3 自動駕駛技術的豪華轎車「Honda Legend」，限量銷售 100 輛。

日本國土交通省去年 11 月對本田的輔助駕駛技術「Traffic Jam Pilot」授與安全認證，允許此項功能搭載於本田的量產汽車，讓汽車在高速公路上遇到塞車情況時，能夠進入自動駕駛模式，由自駕系統接手駕駛操作。

本田汽車表示，一旦塞車情況緩解，需要轉由駕駛人控制，Traffic Jam Pilot 系統將藉由視覺、聽覺，甚至震動的方式來提醒駕駛人接手，若駕駛人依然沒反應，除了強迫車輛減速或靜止外，系統還將發出危險信號燈和喇叭聲來警告周遭車輛。

自動駕駛技術共分為 6 個等級，從最初階的 Level 0 到 Level 6，擁有 Level 3 自駕功能的汽車能在大部分情況下自動駕駛，惟駕駛人必須隨時準備好控制汽車，當系統偵測到需要駕駛人控制的情況下，會轉由駕駛人接手。

本田表示，Honda Legend 周五 (5 日) 將於日本發售，售價 1100 萬日元 (約 10.3 萬美元)，限量銷售 100 輛，目前尚無計劃增產。

近年來自駕技術話題相當火熱，包含蘋果、Google、Waymo 以及特斯拉等全球頂級車廠和大型科企紛紛挹注大量投資。德國車商奧迪 (Audi) 曾在 2017 年推出 Level 3 自駕車 A8，但因各國監管法規不一致而面臨重重阻礙。