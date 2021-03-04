jpp-KY通訊和伺服器業務出貨熱 2月營收創同期次高

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 今 (4) 日公布 2 月合併營收 1.16 億元，月減 3.99%，年增 5.6%，並創同期次高，經寶說明，去年同期有航太訂單，今年航太業務受衝擊，但整體營運仍逆勢成長，反映通訊及伺服器的成長有效彌補航太的缺口。

經寶指出，法國子公司因年初疫情轉嚴峻而略下滑，但本業強勁成長補足缺口，看好若下半年航太和法國營運好轉，將帶來額外的成長動能。

經寶進一步說明，由於航太製造業的訂單全面遞延，在受到如此劇烈的變化，經寶有效開拓新的市場及產線，布局已久的 Rack 和伺服器訂單自去年開始順利量產，新開發的國際大廠客戶也在今年開始出貨，而與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機正進行市場試營運，預期順利進入生產排程後，將成為新的主力商品，

此外，隨著 5G 新技術的發展，經寶和泰國電信大廠合作開發新的 5G 電信櫃，也準備送樣取得認證。

對於航太產品，經寶表示，自今年起已見有回溫跡象，隨著疫苗普及和疫情趨緩，航太的長線前景仍看好，新客戶、新製程的研發持續進行，目前已有 Nadcap 非破壞性試驗、化學皮膜、電焊及陽極處理線的認證，並按計畫進行 NADCAP 熱處理及航太新客戶認證中。