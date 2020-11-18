中天新聞台換照案 NCC委員7:0一致決議駁回

中天新聞台換照案備受關注，主管機關 NCC 今 (18) 日召開委員會議進行實質審查，經過委員評分、充分討論後，7 位委員一致決議駁回中天申請，不予換照，主要理由為違規紀錄嚴重、內控機制失靈。

國家通訊傳播委員會 (NCC) 下午召開記者會，主委陳耀祥指出，民眾申訴中天案件從 2017 年開始暴增，一家新聞頻道占總受理案件就高達 31.5%；主要違規案件共有 25 件，受警告處分有 2 件，遭裁罰有 23 件，合計罰金達 1153 萬元，主要違規項目為違反事實查證、損害公共利益等。

陳耀祥說明，此次委員會議主要討論項目為中天新聞台的內控機制失靈及自律機制沒有發揮功能，委員認為，中天自上一次 2014 年換照後，2015-2017 年間鮮少有違規紀錄，專業表現也上升良好，顯示中天是有能力做好節目，但中天自 2018 年起，違規紀錄暴增，尤其是 2019 年，申訴案件位居所有新聞台之首。

陳耀祥進一步指出，經過日前聽證會及資料補件後，凸顯出一大問題，即是大股東蔡衍明直接、間接介入中天新聞台的製播，NCC 不僅有足夠的證據，同時也接獲民眾的檢舉，而經營階層日前到會說明時也不否認介入事實。

陳耀祥表示，委員們認為中天新聞台存有很大的內控問題，儘管中天提出增加專職編審、增強教育訓練、強化考核制度及增加董事等多項改善承諾，但多數委員仍認為這些承諾無法解決大老闆介入新聞製播這些結構性的問題。

陳耀祥表示，NCC 7 位委員最終一致決議，駁回中天新聞台的申請，不予換照，中天執照將於 12 月 11 日到期。