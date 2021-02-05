5G補助金如何分配 NCC：最遲3月釋出補助要點

立法院日前完成前瞻計畫第三期預算案，國家通訊傳播委員會 (NCC) 編列 155 億元給電信商蓋 5G 基地台，5G 補助款該怎麼分配成為電信商間的攻防焦點，對此，NCC 今 (5) 日表示，初步規劃以標金、頻寬數量、基地台建設積極度等三大項納入評估，預計最遲 3 月頒布要點。

立法院編列約 155 億元 5G 網路建設計畫，不過補助款該如何分配，電信商意見分歧更出現 4 比 1 的窘境，導致補助款遲遲未定案，NCC 近期更邀五大電信商高層一同協商。

NCC 表示，5G 補助款預計以三大項目進行加權平均，包括標金、頻寬數量與基地台建設積極度，其中，基地台建設積極度方面，會以頻譜競標前電信商提出的構想書，以及目前建設狀況來評估。

NCC 指出，由於電信商已積極佈建基地台，且 5G 補助款年底前需執行完畢，預計最遲 3 月會公布 5G 補助款頒布要點預計並開始執行。

標金方面，以 5G 頻譜競標結果來看，中華電 (2412-TW)462.93 億元居冠、遠傳 (4904-TW)410.12 億元、台灣大 (3045-TW)306.56 億元、台灣之星 197.08 億元、亞太電 (3682-TW)4.12 億元。

頻寬數量部分，依序分別為中華電 3.5GHz 取得 90MHz、28GHz 取得 600MHz；遠傳 3.5GHz 取得 80MHz、28GHz 取得 600MHz；台灣大 3.5GHz 取得 60MHz、28GHz 取得 200MHz；台灣之星僅得標 3.5GHz 取得 40MHz，亞太電則取得 28GHz 取得 400MHz。