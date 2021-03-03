保經業務員去年成長大於保代、傳統壽險 成保險從業首選

據壽險公會統計至 2020 年底，壽險業務員登錄人數 39 萬 6224 人，其中，保險經紀人總登錄人數 8 萬 5230 人，較 2019 年增加 2895 人，成長 3.5%；保代業務登錄人數 8 萬 3636 人，成長 1.12%；壽險公司業務登錄人數 22 萬 7358 人，僅成長 0.85%，顯示保經公司成為保險從業首選。

保經公司表示，保險經紀人公司登錄人數成長居冠，主要是保險經紀人公司擁有各家保險公司多樣化產品，保險經紀公司的業務人員可以「站在保戶立場」和「提供多家保險公司保單」為主要訴求，銷售上更為多元。

保險局統計，目前保經有 314 家、保代有 287 家，其中，銀行兼營保經為 2 家，銀行兼營保代為 28 家，不過，保經公司那麼多，對於想在年後轉職保險業的社會新鮮人或業務高手，如何挑選一家適合自己的保經公司也是一大課題。

金管會為強化對保經代公司負責人的監理，促使保經代公司及兼營保經代業務的銀行穩健經營及強化財務體質，修正提高保經代業最低實收資本額，從現行新台幣 500 萬元，提高至 2000 萬元，現況保險經紀人公司經營規模差異懸殊，除了落實公司治理、內部控制及稽核等制度，選擇一家重視業務人員教育訓練、以客戶服務為導向、優渥的獎勵制度及實現高產能的保險經紀人公司尤其重要。

永達保險經紀人董事長吳文永表示，該公司資本額達 9.82 億元，MDRT 人數排行台灣保經第 1 名，主要是永達人才培訓為平台制非師徒制，透過 MDRT 導師成功分享，並以大數據管理系統協助團隊主管輔導屬員，挾著科學依據的 57 項報表、銷售成功密碼 2161、增員成功密碼 2143 等優勢，2020 年百萬圓桌 (MDRT) 會員人數達成 342 位。

吳文永進一步表示，同時，永達保經也舖展事業西進發展策略，值得一提的是，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司獲利大家分享。業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍可由子女領。

永達保經總經理陳慶鴻表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，近年來永達除了吸引同業人才外，加入的對象也趨向年輕化。

陳慶鴻進一步表示，永達保經具有平台、制度及獎勵 3 大競爭優勢，其中啟動一系列晉升獎勵，只要晉升並通過觀察評估期，晉升籌備處經理獎金 10 萬、晉升處經理獎金 50 萬、晉升協理獎金 100 萬、晉升副總獎金 150 萬，總額高達 310 萬元，2 年內已有 8 位優秀業務代表領取到高額獎金。