無懼疫情 永達保經兩岸獲利已達百億元 今年續拚5大成長目標

去 (2020) 年因為疫情影響，壽險業新契約保費收入年減 28.1%，但一片衰退中，永達保經逆勢成長，期繳新契約保費收入達新台幣 31.4 億元，兩岸獲利更達新台幣百億元；展望今年，永達董事長吳文永則訂下五大目標。

永達保經今年邁入 20 歲，實收資本額新台幣 9.82 億元，金融業在面臨 2020 年低利、疫情嚴峻的大環境下，永達保經創下亮眼佳績：期繳新契約保費收入達新台幣 31.4 億元，累積有效契約保費達新台幣 330 億元，營業收入達新台幣 23.4 億元，主管人數共 1961 人成長 9.1%，13 個月保單繼續率更傲視同業高達 98.06%、成長近 8.8%，百萬圓桌 (MDRT) 會員達成人數 342 位，在激戰的保險市場中成績依然亮眼。

永達轉投資的大陸永達理保經，更於對岸績效卓著，2020 年營收達到人民幣 19.7 億元，合計永達兩家公司獲利已達百億價值，吳文永表示，證明永達培育菁英與長期推動退休理財保險規劃的市場策略奏效。

吳文永表示，展望今年目標，永達的期繳新契約保費收入力拚新台幣 35 億元、營業收入新台幣 27.48 億元、13 個月保單繼續率 98%、主管人力 2200 人及 450 位 MDRT。

由永達轉投資且持股達 24.9% 的大陸永達理保經成立屆滿 10 年，2020 年新契約保費收入達人民幣 13.8 億元，營業收入達人民幣 19.7 億元，主管人力達 6661 人，MDRT 會員人數已完成 1365 位，13 個月繼續率達 95.03%。

吳文永表示，永達理呈現快速成長，目前於對岸設有 17 家分公司及 49 個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北，挾著平台優勢、核心競爭力及孕育 MDRT 的搖籃，今年大陸永達理新契約保費收入可望成長到人民幣 25 億元、營業收入人民幣 27.8 億元、13 個月保單繼續率 96%、主管人力 10000 人及 2000 位 MDRT，且將達到 17 分公司、51 個營業據點。

永達總經理陳慶鴻表示，去年當全世界受新冠疫情衝擊，永達致力提升各項數位科技競爭力，兩岸同步視訊，不受地域限制，同時千人於 E 化平台 (Elearning) 隨時學習；並強化線上行動投保，讓投保更便民、快速有效率。

陳慶鴻進一步指出，因應公司業務量快速成長，永達還導入 HPE Nimble 雲端數據管理，儲存量增加 3 倍、系統處理時間縮短 37%，解決交易資料飽和問題、減少人力成本，作業效能提升；打造 LINE@全方位行動服務資料平台 (Epower 系統)，幫助業務代表在為客戶規劃保障時，能達到完整資訊即時提供的服務品質。