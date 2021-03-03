

◆盤勢分析

1. 週二 (2 日) 美股獲利了結情緒濃厚，蘋果、特斯拉領跌，科技股、非必需消費品表現不佳，終場美股四大指數跌幅介於 - 0.46~-3.10%。蘋果 - 2.09%、特斯拉 - 4.45%、美光 - 3.87%、台積電 ADR-2.42%、聯電 ADR-6.36%、日月光 ADR-2.85 %。

2. 在新冠疫苗利多、美債殖利率下滑、蘋果全美門市全面復業的激勵下，週一美股四大指數全面上揚，激勵週二台股以上漲 174.07 點的 16,127.87 點開出後，早盤一度突破 5 日線壓力，但在美股期貨翻黑，日經與陸、港股均走跌下，指數震盪走低翻黑，終場加權指數以下跌 6.92 點的 15,946.88 點作收，跌幅 0.04%，成交量 3,365.87 億元。三大法人合計賣超 119.97 億元：外資賣超 67.83 億元、投信買超 2.5 億元、自營商賣超 54.64 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，短線持續整理，若反彈時量增有利指數走高。

（2）、均線：5 日、10 日線走平下彎形成短線壓力，待補量突破，20 日線若跌破整理時間恐延長。

（3）、技術指標：日 KD 在 2/26 出現死亡交叉，週二 K、D 值走低，持續整理，留意黃金交叉何時出現。

4. 櫃買指數: 開高震盪走低翻黑，收在 193.32 點，跌 0.90%，跌破 10 日線，恐測試 20 日線支撐。

5. 觀盤重點：週二台股開高走低翻黑，上檔 5 日線短壓待補量突破，而 20 日線支撐若跌破，則下檔支撐變成 2/2 在 15429~15546 點的多方缺口，另外留意 KD 黃金交叉買訊何時出現。

6. 通訊關鍵零組件低溫共燒陶瓷元件（LTCC）供不應求，被動元件大廠華新科（2492）旗下 LTCC 訂單同步塞爆，在手訂單能見度逾五個月，交期再度拉長、達 20 周以上，甚至需要 24 周才能交貨。隨供不應求盛況延續，業界研判華新科 LTCC 產品將啟動第三度漲價。

7. 大田精密（8924）2 日召開董事會，通過 109 年度財報及決議盈餘分派案，全年稅後淨利為 5.44 億元、年增 11.7％，EPS 為 6.5 元，擬每股配發現金 5 元，按 2 日收盤價 81.5 元計算，殖利率為 6.1％，優於 108 年度的現金股利 3.8 元。大田精密表示，今年上半年訂單滿載，正承接第三季訂單。

8. 宅經濟持續發酵，帶動筆電、PC 需求熱度不退，散熱族群的安力 - KY（5223）、曜越（3540）元月獲利繳出好成績，前者單月 EPS 0.84 元較去年同期的 EPS0.04 元成長 20 倍，曜越也不遑多讓，元月 EPS 就強攻 1 元，獲利則較去年同期激增 49 倍。

9. 面板驅動 IC 需求強勁且價格喊漲，面板驅動 IC 封裝關鍵材料之一的薄膜覆晶封裝（COF）基板因供給吃緊，3 月起價格調漲約 10～20％，兩大供應商頎邦（6147）及易華電（6552）可望直接受惠。