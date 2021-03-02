【日盛投顧】上檔5日線壓力，待補量突破

◆盤勢分析

1. 週一在新冠疫苗利多、美債殖利率下滑、蘋果全美門市全面復業的激勵下，美股四大指數全面上揚，激勵週二台股以上漲 174.07 點的 16,127.87 點開出後，早盤一度突破 5 日線壓力，但在美股期貨翻黑，日經與陸、港股均走跌下，指數震盪走低翻黑，終場加權指數以下跌 6.92 點的 15,946.88 點作收，跌幅 0.04%，成交量 3,365.87 億元。三大法人合計賣超 119.97 億元：外資賣超 67.83 億元、投信買超 2.5 億元、自營商賣超 54.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，短線持續整理，若反彈持續量增有利指數走高。

(2)、均線：5 日、10 日線走平下彎形成短線壓力，待補量突破，20 日線若跌破整理時間恐延長。

(3)、技術指標：日 KD 在 2/26 出現死亡交叉，週二 K、D 值走低，持續整理，留意黃金交叉何時出現。

3. 櫃買指數: 開高震盪走低翻黑，收在 193.32 點，跌 0.90%，跌破 10 日線，恐測試 20 日線支撐。

4. 觀盤重點：週二台股開高走低翻黑，上檔 5 日線短壓待補量突破，下檔 20 日線支撐若跌破，下檔支撐為 2/2 在 15429~15546 點的多方缺口，另外可留意黃金交叉買訊何時出現。

結構電機機械、IC 設計、封測、塑膠股等走強

1. 電機機械: 在 4571 鈞興 - KY 自結 1 月 EPS 達 1.10 元改寫單月新高，跳空漲停的帶動下，包括: 結盟唐榮車輛垂直整合電動車生態鏈的 2371 大同，健身器材供不應求的 1515 力山，到第 3 季接單滿載的 2049 上銀，業績看好的 1590 亞德客 - KY、3167 大量等均有不錯的表現。

2.IC 設計: 在車用晶片使晶圓代工產能更緊俏，驅動 IC 供給恐受衝擊並再次漲價，市場傳出高通交期拉長，Dram 也出現產能吃緊，週二由 5351 鈺創、3438 類比科、8016 矽創、5468 凱鈺等漲停帶動，包括 5487 通泰、6129 普誠、8040 九暘、3545 敦泰、3034 聯詠、6679 鈺太等均有 3.2% 以上的漲幅。

3. 封測: 在目前封測產能稼動率維持高檔，其中打線封裝產能恐將一整年供不應求之下，週二包括 3581 博磊、3631 晟楠、3567 逸昌、2441 超豐、3711 日月光投控、8131 福懋科、6147 頎邦、6239 力成等均有不錯的表現。

4. 操作建議：週二台股開高走低翻黑，KD 死亡交叉後持續走低，本週守不穩 20 日線，恐將回補 2/2 在 15429～15546 點的多方缺口，短線持續整理。台股短線可留意電機機械、IC 設計、封測、塑膠等類股後市。