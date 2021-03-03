財報公布在即 博通遭市場低估 瑞信喊加碼

瑞信分析師 John Pitzer 週二報告指出，投資者低估了晶片廠博通 (AVGO-US) 股價。

博通是個很特殊的晶片廠，因為博通供應蘋果和其他智慧手機廠關鍵半導體零件，但也出售與半導體毫無關係的基礎設施軟體。

他指出，博通現行股價本益比 18，為費半指數 (SOX-US) 中最便宜的一檔，而這樣的折價並不合理，因為該公司受益於供應蘋果 (AAPL-US) iPhone 零件的大型契約，也將因全球升級硬體至更快速的 5G 無線標準而大為受益。

Pitzer 也指出， Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US) 和其他業者強勁的獲利透露出，博通本週將公布的季度財報也將有良好的表現。Pitzer 周二將對博通的目標價自 480 美元調升至 580 美元，並重申「加碼」的股權評級。

博通週二下跌 1.85%，收 482.62 美元。

瑞信指出，博通與蘋果的契約在於射頻和前端模組，與先前的契約相同，其自去年 1 月起約莫 3 年半的時間來，價值約莫 150 億美元。Pitzer 寫道，博通是蘋果多數高階手機專用射頻模組的唯一供應商。

在智慧手機和其他無線產品銷售中，與蘋果的契約只是博通能夠受益的其中一種管道，Pitzer 指出，現在 5G 技術在手機中佔比約莫 10%，該比率每年將增加 150% 到 2023 年底。5G 手機比前幾代需要更多晶片，其中包括博通製造的射頻半導體。

此外，博通的併購策略也值得一提，根據瑞信計算，博通過去 6 年花費約 850 億美元。Pitzer 指出，博通收購的特定業務，包括賽門鐵克的企業安全軟件部門和製造基礎架構軟體的 CA Tech，擴大了公司版圖以及其強勁的核心業務組合。Pitzer 承認，邁向軟體的作法似乎有點奇怪，但迄今成效良好。

然而，併購行動也讓博通債台高築，Pitzer 指出，博通目前債務居於 480 億美元高點，無論單純看數字或拿來與獲利相比，這樣的債務負擔都很沉重。

博通預計週四盤後公布財報，華爾街共識預期調整後 EPS 6.56 美元、營收 66.2 億美元。博通去年股價上漲 70%，而費半指數同期漲幅 77%。