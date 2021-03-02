〈陸港盤後〉陸金融官員示警泡沫問題 上證收黑1.2%

美股反彈走揚，刺激周二 (2 日)A 股三大指數延續前一個交易日的漲勢，指數紛紛開高，不過白酒類股出現賣壓，加上中國銀保監會主席針對歐美股市恐有泡沫的言論，導致三大指數開始出現賣壓，指數全數由紅翻黑。

中國銀保監主席郭樹清指出，新冠疫情發生以來，世界各國都採取積極財政政策與極度寬鬆的貨幣政策，而副作用開始慢慢顯現，例如歐美股市與經濟情況背道而馳，這個反常現象遲早會出現修正。

至於港股方面，因為香港財政司司長陳茂波指稱，未來不排除進一步提高股票印花稅的可能性，強調增加印花稅並不會影響香港股市的競爭力。而港股在開高後聞訊下挫，恆生指數收盤下挫，日 K 連五黑。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 1.21%，報 3508.59 點，深證下滑 0.71%，報 14751.12 點，創業板指下跌 0.93%，報 2966.89 點。今日滬深兩市合計成交 9175 億人民幣，日增 5%。恆生指數下跌 1.21%，報 29095.86 點、恆生科技指數下滑 0.44%，報 9257.99 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 67.9 億元，其中滬股通賣超人民幣 33.13 億元，深股通賣超人民幣 34.77 億元。

法人觀點

山西證券指出，由於 A 股成交金額萎縮，短線上指數可能將呈現橫盤整理走勢。即便 2 月份中國 PMI 受到春節因素影響有所下滑，但仍保持在擴張區間，顯示經濟基本面未出現變化。建議投資人在現階段多看少操作，保持定性留意業績展望佳的族群。

安信國際指出，港股短線進入修正整理格局，但沒有改變牛市結構，市場普遍預期 FED 對通膨的容忍度較高，寬幣政策起碼在今年還能保持。同時，疫苗接種數量持續增加，最終疫情會受到控制，而全球經濟復甦，對港股是正面利多，現在回檔修正創造不錯的買點。

