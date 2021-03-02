〈台股盤後〉萬六得而復失收全日最低 量縮續測月線支撐

受到美股反彈激勵，台股指數今 (2) 日開盤後一度大漲超過 300 點，但隨後市場追捧信心轉弱、反而再度湧現高檔賣壓，不少個股紅翻黑，終場收跌 6.92 點，以全日最低點 15946.88 點作收，逼近月線支撐，而成交值縮至 3333.89 億元，法人指出，短期技術面整理，多方追價態度暫處觀望，指數仍維持震盪整理格局。

前 50 大權值股中不少呈現由紅翻黑，其中，台塑化終場跌 3%，矽力 - KY、聯電跌逾 2.5%，正新、國巨、上海商銀、中租和南亞科均跌逾 1%，遠東新、和碩、中鋼、玉山金、亞泥和彰銀等也收在盤下。

不過，仍有部分權值股買盤強勁，聯詠大漲 4%，豐泰漲逾 3.7%，緯穎、台達電和日月光投控漲 2.5% 上下，台積電、大立光、兆豐金、南亞、瑞昱、研華、統一、廣達和華碩等鈞穩在盤上，對大盤提供支撐。

從族群來看，由於市場傳出大同將與日本豐田在台轉投資製造廠國瑞汽車高層密會，未來有望搶進電動車市場，大同盤中股價一度漲停，雖對家電業務無明顯挹注，但也連動其他家電同業，上洋、全國電均漲逾 4%。

而海空運相關業者盤中再次成盤面買氣最熱的一群，但漲多後有獲利賣壓湧現，陽明跌逾 6.5%，萬海跌半根停板，長榮、長榮航跌 4% 上下，華航跌近 1.5%，台驊投控由逼近漲停後翻黑，僅捷迅穩守 4.5% 之上漲勢，中菲行力守紅盤。

盤面上主要見個股各自表現，鈺創、中鋼構、為升、吉祥全、矽創、浩鼎、凡甲等均收在漲停價位，飛宏、普誠漲逾 8%，良維、中連貨、和椿和生泰漲超過半根停板，敦泰、兆遠、晟楠等也漲 4%。

元大投顧指出，美聯準會重申寬鬆政策不變，但美國實質利率卻急遽拉升，美股走勢將影響台股表現，預料市場資金轉向低估值、高殖利率族群，成為短暫避風港。

國泰證期研究部則表示，近期外資與本土資金投信、政府基金在集中市場維持對作，儘管投信、政府基金持續加碼，但整體外資賣超金額遠大於本土法人的買超，再加上融資近期明顯增加、融券卻未大增，整體籌碼也不利，短線資金面雖偏正向，預期指數仍將維持震盪整理。