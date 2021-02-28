節能家電補助延長 供應商營運加溫

行政院宣布，節能家電補助期限將延長 2 年，至 2023 年 6 月 14 日止，消費者購買含有節能標章的家電最高可省 2000 元，市場預期，補助延長有望再掀起家電購買潮，為台供應商添營運新動能，包括家電五雄聲寶 (1604-TW)、大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW)、禾聯碩 (5283-TW)、三洋電 (1614-TW) 以及家電通路商全國電 (6281-TW)、燦坤 (2430-TW)。

為鼓勵民眾購買節能家電，經濟部自 2019 年 6 月推出補助方案，也帶動家電廠旗下白色家電產品出貨量大幅增加，業者認為，近兩年政府祭出節能家電補助、振興三倍券等，帶動業績成長，基期同步墊高，隨著措施補助期限將至，營運也轉為保守。

行政院日前拍板，節能家電退稅優惠延長 2 年，從今年 6 月 14 日延長至 2023 年 6 月 14 日，消費者購買 1、2 級節能電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台可退稅新台幣 500-2000 元，市場預期，補助金延長有望再次掀起消費者換機潮，藉此推升台家電供應商營運成長力道。

聲寶今年將營運重心擺在空調、洗衣機等品項，透過廣告宣傳、加深與經銷商連結、提升銷售能力，力拚今年在台市佔率較去年成長，估全年營收年增 10%，重回 80 億元大關。

大同家電事業去年已順利轉虧為盈，看準節能商機，陸續推出導入 R32 冷媒，具備省電、環保效果的冷氣新品，目標今年獲利再擴大、營收則至少年增 5% 以上。

全國電指出，政府祭出的優惠措施，加上去年夏天無颱風攪局，在天氣穩定助攻下，推升大、小家電產品大熱賣，墊高基期，儘管今年營運面臨挑戰，仍拚優於去年。