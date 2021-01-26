新光金：視訊開會將成新常態 資金活絡善用年終放大術

新光金 (2888-TW) 今 (26) 日舉行年終媒體餐敘，首次改採視訊方式進行，董事長許澎表示，疫情快速變化，近期又出現變異病毒，短期內疫情不會這麼快結束，視訊開會將成為「新常態」，他認為，疫情到今 (2021) 年底前可能都不會好轉。總經理吳欣儒則表示，雖然疫情嚴峻，但資金行情活絡，民眾要善用年終獎金放大術，好好規畫理財。

吳欣儒去年 6 月上任，雖然之前曾主持法說會，但會後未曾接受採訪即快閃離開，今日視訊會議後，她與許澎、及資深副總暨發言人徐順鋆還是一起現身。

吳欣儒表示，疫情影響到民眾的年終獎金，但是市場貨幣持續寬鬆，資金行情活絡，民眾可善用年終獎金做好規劃，新光金趕在年前推出新商品，希望讓每位客戶都能無痛理財、聰明投資，如美元保單、美元存款帳戶等。

新光金今年在業務面也將持續鎖定精準行銷，去年在疫情下，透過開發「社會聆聽模型」社群分析，以 3887 種客戶分群，運用 700 多個標籤勾勒各族群特性，了解每位客戶樣貌和需求，讓業務員拜訪成功率達 73% 以上，較前年大增 61%，所創造原始保費達 131 億元，今年將持續推動數位行銷工具。

至於吳欣儒提到的年終獎金放大術部分，新光人壽建議，民眾可分 3 部分規劃，1 成資金買保障、7 成資金做理財、2 成資金犒賞自己用在消費拚經濟，保險保障部分可選擇新壽月底將推出的「好時光定期險系列」，享六大保障、10 年後更約續保，保障不間斷；理財部分，則可選擇美元利變型保險商品，強化保障也穩定累積美元資產；最後 2 成則可留給自己，做為旅遊、聚餐消費等基金。

新光投信則建議，投資人可將眼光放長遠，鎖定「成長型資產」的 AI 基金、台股基金等具創新趨勢為攻擊主力；以及「轉機型資產」的恒生科技指數基金、陸股基金，「利基型資產」的宅經濟基金，「價值型資產」的全球債券型基金，也可再搭配屬於「稀缺型資產」的新興富域國家債券基金，透過定期定額布局相關 5 大類基金，為新的一年奠定發財根基。

此外，值得一提的小花絮是，吳欣儒除了談新光金營運展望，也首次近距離與媒體接觸，育有三子的她，還暢聊育兒經，吳欣儒表示，今年春節假期期間，已買好桌遊，將陪伴三個孩子不出門一起休息玩桌遊；她還提到，從小挾身高優勢就打籃球，還曾是學校籃球隊的中鋒，現在即使工作忙碌，但閒暇之餘還是會抽空陪孩子投投籃運動。