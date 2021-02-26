〈立積法說〉訂單出貨比達2 今年底WiFi 6出貨量將超越WiFi 5

射頻晶片廠立積 (4968-TW) 今 (26) 日召開法說會，業務處處長暨中國區總經理黃智杰表示，目前需求仍遠大於供給，訂單出貨比達 2，尤其 WiFi 6 滲透率將翻倍成長，達 30-40%，今年底產品出貨就會超過 WiFi 5。

黃智杰指出，上半年訂單能見度很高，預期下半年表現不低於上半年，為滿足客戶需求，今年向代工廠宏捷科 (8086-TW) 預定的產能也較去年倍增，新產能將在上半年逐季開出。

宏捷科近期也傳漲價，黃智杰證實，供應商漲價會在下半年實施，上半年價格不會改變，漲幅雙方仍在談論，至於會不會轉嫁給客戶，取決立積 6 月前能不能達到營運目標，如果達標，就不見得會反映。

黃智杰看好，去年 WiFi 6 產品出貨逐季成長，滲透率約 15-20%，今年隨著各家業者大力導入 WiFi 6，滲透率將達 30-40%，相當於倍增，立積出貨也可望有不錯的成長。

黃智杰預期，立積 WiFi 6 目前營收比重約 20%，預期今年年底 WiFi 6 出貨量就有機會超過 WiFi 5，且因單價較高，可優化整體產品結構，提升獲利表現。

另外，立積 WiFi 5 今年出貨同樣成長，年增約雙位數，至於新品 WiFi 6E 目前開發已進入尾聲，正在各平台驗證中，預計最快下半年就可見到營收貢獻，不過，營收比重仍不會太高。