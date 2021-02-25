立積去年Q4賺逾半個股本 全年EPS 13.82元創新高

射頻晶片廠立積 (4968-TW) 今 (25) 日公布去年財報，第四季稅後純益 3.3 億元，季增 6.8%，年增 633%，每股稅後純益 5.26 元，全年稅後純益 8.66 億元，年增 353%，每股稅後純益 13.82 元；受惠 WiFi 6 FEM(射頻前端模組)出貨暢旺，產品組合優化，立積去年第四季、全年獲利皆創新高。
立積去年第四季營收 16.39 億元，季減 2.68%，年增 96.52%，毛利率 37.16%，季增 0.32 個百分點，年增 6.27 個百分點，營益率 22.64%，季減 0.02 個百分點，年增 15.68 個百分點，稅後純益 3.3 億元，季增 6.8%，年增 633%，每股稅後純益 5.26 元。
立積去年營收 53.5 億元，年增 94.55%，毛利率 35.49%，年減 0.32 個百分點，營益率 18.84%，年增 9.99 個百分點，稅後純益 8.66 億元，年增 353%，每股稅後純益 13.82 元。
立積去年受惠訂單滿載、生產效率改善，加上 WiFi 6 FEM 需求暢旺，整體產品組合優化，自去年第二季起，營收、獲利頻創高，去年第四季賺超過半股本，連三季改寫新猷。
展望首季，立積看好，隨著代工協力廠宏捷科 (8086-TW) 新產能開出，加上後段封測同步增加，出貨將較去年第四季成長雙位數以上，營收也可隨著擴產效益顯現，再優於去年第四季、挑戰新高。