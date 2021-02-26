〈尖點法說〉去年獲利5年來最佳 EPS1.98元 擬配發1.58元現金

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 去年第四季正式結束切削刀具部門，今 (26) 日公布去年財報，稅後純益 2.82 億元，創 5 年新高，年增 48.2%，每股純益 1.98 元；今日董事會並通過，每股擬配發現金股利 1.58 元，將提交 6 月 9 日股東會決議。依今天收盤價 29.6 元計算，現金殖利率為 5.34%。

尖點 2020 年第四季營收為 8.41 億元，毛利率為 37.5%，為全年最高，季增 2.3%，年增 6.6 個百分點，單季稅後純益為 1.04 億元，創 5 年新高，季增 10.7%，年增 2.17 倍，每股純益為 0.73 元，

尖點 2020 年營收為 29.31 億元，毛利率為 32.6%，年增 4 個百分點，稅後純益為 2.82 億元，創 5 年新高，年增 48.2%，每股純益 1.98 元。

尖點去年第四季結束切削刀具事業部門，該部門原為尖點在 2014 年成立的事業部門，早期有盈餘，但近年因市場競爭及開發的切削刀具未能符合市場需求，因而虧損拖累獲利，該部門已在 2020 年第四季完全結束，去年全年切削刀具部門營收為 1.2 億元。

尖點主要受惠聚焦核心、調整體體質的經營策略奏效，2020 年全年毛利率上升 4 個百分點，看到策略調整確實有助公司獲利，第四季受到旺季效應、廠區成本控制以及減虧策略的效益帶動下，毛利率進一步提升。同時，去年也達成「三率三升」的營運指標。

營收結構部份，尖點 2020 年鑽針占整體營收 59.5%，整體產能利用率維持 85% 以上。鑽孔營收 36.5%，第四季稼動約在 75-80%。至於佔 2020 年營收比重約 4% 的切削刀具，因為聚焦核心策略，已於第四季正式結束營運。